Le Steam Controller, Star Fox et Moss – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

À croire que cette semaine, l’actualité gaming était au repos. Il faut dire qu’on est en pleine période de bilans financiers, avec les différents studios et éditeurs qui fourbissent leurs armes avant le grand mess estival qu’est le Summer Game Fest (dès le 5 juin prochain) et qui définira ce second semestre 2026. Ou peut être est-ce du aux insistantes rumeurs autour du lancement des précommandes de GTA VI, pressenties pour le début de semaine prochaines, qui paralysent le reste de l’industrie qui ne souhaite pas être invisibilisé par ce raz-de-marée annoncé.

Un moment presque idéal donc pour prendre un pas de recul et nous réintéresser à l’annonce de Nintendo pour son prochain Star Fox, ou pour rendre notre verdict sur le Steam Controller sorti en début de mois. Mais cette semaine était aussi l’occasion pour PlayStation de tourner définitivement la page de la VR avec une étonnante annonce autour de la licence Moss.

La politique Cross-média de Nintendo se poursuit

Étonnante communication que celle de Nintendo. On était habitué à une annonce de Direct un ou deux jours avant l’événement, mais c’est bien la première fois que le constructeur nippon annonce une émission une dizaine de minutes avant de le lancer. Peut-être ne souhaitait-il pas qu’une hype se génère autour d’un titre d’une licence mineure de son portfolio. D’autant que dans sa besace se trouvait un « simple » remake de Star Fox 64.

On se doutait bien que la licence allait revenir sur Switch 2 vu la manière dont le héros Fox McCloud est mis en avant dans Super Mario Galaxy le film (on nous a déjà fait le coup avec Donkey Kong Bananza suite à la sortie du premier film), mais la licence n’aurait-elle pas mérité mieux ? Ou alors n’est-ce qu’un galop d’essai et, si le titre fonctionne, peut-être pourrons-nous rêver à un nouvel épisode plus proche de l’excellent Star Fox Adventure sur Game Cube.

La licence Moss change de dimension

Parmi les jeux en réalité virtuelle, les deux opus de Moss font partie des quelques élus étant parvenus à se faire une belle réputation auprès des joueurs, à mettre en avant le potentiel de cette technologie. Mais en l’absence de soutien de la part du constructeur et sans locomotive commerciale, les casques VR ont finis par devenir une simple curiosité technologique possédé par quelques passionnés.

Alors, et plutôt que de laisser cette licence mourir, la compilation Moss: The Forgotten Relic devrait être publiée durant l’été, de sorte que le plus grand public puisse découvrir les aventures de la petite souris Quill. Mais retirer son aspect principal au jeu ne risque-t-il pas de rendre l’expérience insipide ? Polyark Games, déjà en difficulté, saura-t-il se relancer et tirer son épingle du jeu en s’inspirant de l’insolente réussite de la Team Asobi qui a brillamment extrait Astro Bot de l’étroit carcan du PS VR ?

Le Steam Controller, plus qu’une simple manette PC

Il n’y a pas que GTA VI qui est réclamé par les joueurs. Du côté du monde PC, on attend aussi impatiemment que la Steam Machine dispose enfin d’une fenêtre de sortie et, surtout, d’un prix. Mais en attendant que le géant américain se positionne (il faut dire que l’instabilité géopolitique rend assez peu évidente cette prise de décision), Valve nous propose déjà sa manette dernière génération pour une centaine d’euro, le Steam Controller.

Prise en main, possibilités, innovations, finitions, chaque aspect est passé en revue afin de voir si le pari d’adapter la manette au jeu, et non l’inverse, a été rempli par Valve. Est-elle une alternative pertinente au combo souris/clavier, incontournable sur Steam ou ne s’adresse-t-elle qu’aux joueurs manettes souhaitant une expérience plus adaptée au support que les contrôleurs Xbox et PlayStation ?