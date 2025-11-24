Combien va coûter la Steam Machine ? Les premiers indices apparaissent

Avec la Steam Machine, son PC « plug and play », Valve vient marcher sur les plates-bandes de Sony et Microsoft et va tenter de se faire une place dans le salon. Le constructeur n’arrive pas sans argument, dont l’un des plus importants est sans conteste l’immense bibliothèque Steam (et ses fameuses promos). Si on ajoute à cela le fait que beaucoup de joueurs ont déjà des dizaines, voire des centaines de jeux acquis sur Steam, et que la boutique accueille aussi un grand nombre de jeux PlayStation et Xbox, on voit poindre un challenger sérieux.

L’avantage des consoles sur les PC fut longtemps de deux natures : la simplicité d’utilisation et le prix. Avec une machine déjà montée, simplement à brancher sur sa télé, et tournant sur son propre système d’exploitation, Valve répond à l’objection de la complexité du gaming sur PC. Pas de matériel à choisir, pas de pilotes à installer ou de réglages complexes à gérer.

Le prix sera donc probablement la caractéristique fondamentale pour faire de la Steam Machine un succès, ou une machine de niche réservée aux aficionados de la marque. Et quelques indices commencent à apparaître.

Ainsi, le YouTubeur Moore’s Law is Dead a pu estimer le coût de production de la machine en fonction de ce qu’elle avait dans le ventre. En additionnant le coût que représente chaque composant, il arrive à un coût de revient de 425€. Bien entendu, le coût de production de la machine comprend aussi d’autres aspects, comme les coûts de R&D, le stockage, le marketing…

Il faut noter que ce même YouTubeur avait estimé avec exactitude les prix de la PS5 et du Steam Deck plusieurs mois avant les annonces officielles. On peut donc lui accorder un certain crédit.

Avec un tel coût de production, on voit que Valve peut se positionner d’une manière très agressive sur le marché, rivalisant avec les consoles de salon. Rappelons que si la vente de consoles (et consoles-PC désormais !) a pour but évident de faire gagner de l’argent aux fabricants, il s’agit aussi d’installer un parc de machines conséquent de façon a profiter ensuite des 30% de commission perçu sur chaque vente de jeu passant par la boutique maison.

Valve pourrait ainsi séduire les joueurs consoles avec un prix équivalent, voire un peu plus bas que celui des consoles pour récupérer ensuite cette fameuse commission que ces mêmes joueurs paient actuellement à Sony et Microsoft.

Mais quitte à briser ces espoirs de machine accessible, Valve, a de son côté rappelé que la Steam Machine est un PC, et serait étiquetée, en termes de prix, comme un PC. Or, en regardant les prix pratiqués sur des PC de moyenne gamme (AMD Ryzen 5, 16GB de RAM, RTX 3050, par exemple), on voit que ce genre de machine est rarement vendu sous les 650€, même en période de « Black Friday ». Soit au mieux en deçà du prix d’une PS5 Pro, mais bien au-dessus du prix d’une PS5 classique.

Rappelons que le Steam Deck, s’il est un succès indéniable et a réussi à imposer un tout nouveau format de machine – ce qui n’était pas arrivé depuis l’avènement des tablettes, avec le premier iPad de 2010 – ne s’est vendu qu’à 4 à 6 millions d’exemplaires depuis sa sortie en 2022, soit autant que la Switch 2 en un mois ! Le succès d’une machine est donc tout relatif, et il faudra patienter un peu avant de déclarer de manière péremptoires que les consoliers « historiques » sont menacés…