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Stop Killing Games pourrait remporter une victoire décisive en Californie

Le Protect Our Games à l'initiative de Stop Killing Games a été validé par l'Assemblée californienne

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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