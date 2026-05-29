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Modern Warfare 4 : Cap sur la Corée le 23 octobre

Image d'annonce du prochain Call of Duty : Modern Warfare 4

Ninof

Dresseur de Pokémon avant même de savoir lire, aventurier parcourant toutes les régions de Kanto à Lothric. Fan de RPG, cinéphile et grand lecteur de romans policiers/fantastiques.

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