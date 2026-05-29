Modern Warfare 4 : Cap sur la Corée le 23 octobre

Comme le veut la tradition, la fin d’année sera rythmée par la sortie d’un nouveau Call of Duty. Après un Black Ops 7 en demi-teinte l’an dernier — dont le lancement a déçu Activision en réalisant des performances inférieures à celles de Battlefield 6 —, la franchise se doit de réagir. Le rebond tant espéré reposera donc sur les épaules de Call of Duty: Modern Warfare 4, qui aura la lourde tâche de redorer le blason de la licence.

Une campagne hors-ligne et un nouveau théâtre d’opérations

Pour cet opus, Infinity Ward change de terrain de jeu et nous propulse au cœur d’un conflit éclatant entre les deux Corée. Le rayonnement mondial de la culture coréenne n’est d’ailleurs pas étranger à ce choix scénaristique, comme l’a confirmé le studio de développement.

Fait notable à l’ère du tout-connecté et au vu des précédents opus : la campagne solo ne nécessitera aucune connexion obligatoire. Elle fait également le choix d’un retour au réalisme brut en plaçant le joueur dans la peau d’un simple soldat, dépourvu d’augmentations technologiques.

L’objectif est de renouer avec l’aspect humain et viscéral des anciens opus, en accentuant l’horreur de la guerre et ses impacts. Avant un final sous haute tension en Corée du Nord, le scénario fera voyager les joueurs aux quatre coins du globe, de New York à Paris, en passant par Mumbai.

Que les fans historiques se rassurent, la dose de fan-service sera bien présente : l’emblématique Capitaine Price fera son grand retour pour traquer Makarov et l’empêcher de déclencher une Troisième Guerre mondiale. Il apparaîtra cependant sous un jour plus sombre, hanté par son passé et obnubilé par sa quête de vengeance.

Un multijoueur qui joue la carte de la nostalgie

Ce retour aux sources ne se limite pas à la campagne narrative, il s’applique également au mode multijoueur. Infinity Ward a décidé de faire du neuf avec du vieux : modes traditionnels, grand retour des killstreaks (séries d’éliminations) et d’anciens bonus, ainsi que des agents de nouveau strictement liés à une classe.

Au lancement, le multijoueur proposera un contenu solide avec 12 modes jouables sur 12 cartes. La véritable innovation proviendra de l’introduction de cartes dynamiques évoluant au gré de la partie, afin de décupler la rejouabilité. Le studio détaille cette nouveauté :

« En plus de l’offre de base en 6v6, le multijoueur propose également des cartes dédiées au mode Escarmouche, plusieurs cartes conçues pour les combats de véhicules et d’infanterie, ainsi que Kill Block, un champ de bataille dynamique avec plus de 500 configurations qui redéfinissent les itinéraires, les lignes de mire et les abris pour forcer les joueurs à s’adapter manche après manche. »

Pour venir marcher sur les plates-bandes des ténors du genre, un mode d’extraction inédit, nommé DMZ, sera également de la partie. Jouable en solo ou en escouade, il exigera des joueurs d’aller récupérer des technologies militaires en territoire hostile. Ce mode sera présenté plus en profondeur le 7 juin prochain, avec de premières images de gameplay.

Transition vers la current-gen et arrivée historique sur Switch 2

Côté plateformes, Modern Warfare 4 marque un véritable tournant technologique. Le titre sera le premier de la licence à faire l’impasse sur la PS4 et la Xbox One, devenant ainsi une exclusivité current-gen (PS5 et Xbox Series). À noter également que, suite à la récente refonte des formules d’abonnement de Microsoft, ce nouvel opus ne sera pas disponible dans le Xbox Game Pass à son lancement.

L’autre événement majeur est son arrivée confirmée sur la Nintendo Switch 2. Cela faisait plus d’une décennie qu’un Call of Duty n’avait pas posé ses valises sur une console du constructeur japonais.

Développé par Infinity Ward, Call of Duty: Modern Warfare 4 sera disponible le 23 octobre 2026. Il lui restera alors à prouver, manette en main, qu’il possède les armes nécessaires pour ramener la franchise à son statut d’antan.