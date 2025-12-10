Call of Duty – Activision reconnaît l’échec Black Ops 7 et change de rythme

Un mois après sa sortie, Call of Duty: Black Ops 7 ne fait pas des heureux. Les critiques et les ventes s’accordent encore à dire que la nouvelle expérience militaire futuriste d’Activision est l’une des plus décevantes de toute la saga. Face au mastodonte Battlefield 6 et à des ventes 50 % moins importantes par rapport à l’opus Black Ops 6, la Call of Duty Team (Treyarch, Sledgehammer, Infinity Ward et Raven Software) a décidé de s’exprimer succinctement dans un communiqué entre aveux d’échec et sérieuse remise en question.

Une recette Black Ops qui montre ses limites

Dans le dit communiqué, l’équipe créatrice derrière le dernier opus annonce la couleur dès le début :

« Nous savons aussi que, pour certains d’entre vous, la franchise n’a pas entièrement répondu à vos attentes. »

Avec l’épisode qui devait être le digne successeur de Black Ops 2, l’un des opus les plus appréciés et les plus vendus (31 millions de ventes), Activision et ses équipes voyaient les choses en grands. Malheureusement rien de ce qui faisait le sel des aventures du David Mason de 2012 ne transparaît dans cette suite.

Les développeurs mettent en avant le fait qu’ils sont encore et toujours à l’écoute des joueurs et que ces différents retours ne pourront qu’être bénéfiques pour le reste de l’aventure. Encore une fois, l’éditeur et les développeurs mettent l’accent sur le fait que la saison 1 du dernier Black Ops est certainement la plus grande et imposante jamais proposée. Toujours plus de contenus pour alimenter un jeu qui en manquait cruellement à sa sortie :

« La saison 1 est la plus grande saison live jamais déployée, et ce n’est que le début. Nous ne nous reposerons pas tant que Black Ops 7 n’aura pas gagné sa place parmi les meilleurs Black Ops. »

En quelques phrases seulement, la Team Call of Duty avoue son échec et souhaite montrer patte blanche. L’aveu est bel et bien présent mais est-ce suffisant pour redresser la barre et regagner la confiance des joueurs ? Comme premier geste envers la communauté, il est annoncé que les modes multijoueur et zombies de Black Ops 7 seront gratuits toute la semaine prochaine. Une manière comme une autre de fédérer. Nous allons voir que malgré de la bonne volonté, les équipes derrière Black Ops 7 et Call of Duty en règle générale se sont lancées dans une course des plus dangereuses : poursuivre malgré tout l’aventure à un rythme effréné, mais en changeant une chose ou deux.

Une bien maigre remise en question

Toujours à travers le communiqué, nous apprenons que la Team Call of Duty prend la décision de ne plus sortir deux épisodes de la même sous-saga d’une année sur l’autre. Terminé les deux Black Ops ou Modern Warfare successifs, désormais les joueurs devront attendre plus longtemps. Mais cette décision est-elle réellement viable ? Le problème ne vient pas du fait d’avoir eu un Black Ops 7 un an seulement après Black Ops 6. Non, le problème est la rapidité de la mise en chantier et des sorties des jeux de la série. Nous l’avons bien vu avec Black Ops 7, l’expérience semblait bâclée et sortie à la hâte pour, d’une part respecter les quotas d’un jeu par an, puis d’autre part pour affronter le géant EA et son Battlefield 6.

Peut-être qu’Activision et la Team Call of Duty devraient concentrer leurs efforts à plus long terme pour éviter de proposer des expériences redondantes année après année.

Mais là encore, le communiqué semble amener les joueurs dans une certaine direction. En précisant uniquement les mentions des sous-sagas Modern Warfare et Black Ops, les développeurs semblent annoncer que Call of Duty ne se cantonnerait désormais plus qu’à ces deux licences. Exit Ghosts, Advanced Warfare ou l’époque de la Seconde Guerre mondiale ? Une décision qui paraît logique sachant que les épisodes mettant en scène la moustache du Capitaine Price et les crises paranoïaques d’Alex Mason sont ceux ayant le plus rapporté. Tout ceci n’est qu’une supposition aux vues des dires des développeurs mais cette décision, si elle s’avère, risque de plonger la saga dans une spirale de répétitions qui transformera la licence en simple parodie d’elle-même.