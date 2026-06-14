tt

Pokémon Go – De l’aventure aux drones militaires

Pokémon Go aurait été utilisé dans la mise en place de drones militaires

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

guest

0 Commentaires
14 juin
23:58

Pokémon Go – De l’aventure aux drones militaires

14 juin
13:34

Fable, Nintendo Direct et Xbox Games Showcase – Ce qu’il ne fallait pas manquer cette semaine

14 juin
12:00

Un Super Mario Bros. NES vendu 3 millions de dollars – Le marché de l’occasion a perdu la tête !

14 juin
08:06

Une séparation entre Xbox et Microsoft – Le début de la fin ?

13 juin
20:02

Ubisoft coupe dans le vif ce qu’il a laissé pourrir

12 juin
08:42

Dragon’s Dogma 2 : Dark Arisen – L’aventure continue

Test Gothic Remake – Retour dispensable du RPG culte

Test 007 First Light – Une pépite rien que pour vos yeux

Test Paralives – Brico, boulot, dodo

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026