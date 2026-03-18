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Pokémon GO ou le chantier participatif que personne n’a signé

Pokémon GO ou la cartographie signée Niantic

Dextereuse

Open worlds addict, choom certifiée et grande sensible aux récits inconfortables. Les personnages vont mal, moi j’applaudis.

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