Déjà 2,2 millions de ventes pour Pokémon Pokopia – Les investisseurs se frottent les mains

Le spin-off de Pokémon à la sauce cosy game se vend comme des petits pains : quatre jours après son lancement, Pokopia s’était déjà écoulé à 2,2 millions d’exemplaires. Un succès qui en fait déjà l’un des jeux les plus populaires de la Switch 2, et surtout, qui fait de ce paradis Pokémon un paradis pour les investisseurs !

Un succès pocket-monstrueux

On n’aurait pas forcément parié sur Pokémon Pokopia lors de son annonce. Si les jeux de la série principale ont généralement tendance à bien se vendre, les épisodes spin-off comme celui-ci ont plus de mal à se distinguer. L’annonce des 2,2 millions d’exemplaires écoulés, officialisée directement par Nintendo, semble même avoir surpris l’éditeur.

À titre de comparaison, Légendes Pokémon : Z-A s’est vendu à 5,8 millions d’exemplaires lors de sa première semaine. Pokopia semble bien parti pour devenir l’un des titres phares de la Switch 2, certes toujours loin derrière Mario Kart World et ses plus de 14 millions, mais déjà devant Metroid Prime 4. Rappelons aussi que le jeu est une exclusivité Switch 2, ce qui entre évidemment en compte dans le nombre de ventes, là où Légendes Pokémon : Z-A était mathématiquement accessible à plus de joueurs.

Chez Nintendo, les investisseurs sont rassurés : après quelques mois de chute libre, l’action en bourse de l’éditeur commence enfin à remonter. Reste à voir si, passé cet engouement des premiers jours, le succès du jeu tiendra sur la durée.

Animal Crossing chez les Pokémon ?

Difficile de ne pas faire de parallèles avec un autre jeu de l’écurie Nintendo qui a connu un succès viral : Animal Crossing New Horizon. Le titre était sorti en mars 2020, pile au moment de l’épidémie de COVID-19. Confinés chez eux, les joueurs se sont retrouvés par millions (1,88 de versions physiques vendues en trois jours rien qu’au Japon) sur leur petite île paradisiaque, peuplée d’animaux adorables, où le seul stress était de savoir à quel prix ils allaient pouvoir vendre leurs navets.

Rien qu’en apparence, Pokopia semble être autant un spin-off de Pokémon que d’Animal Crossing. Il suffit de voir les menus, les environnements, ou tout simplement les différents éléments de gameplay proposés, entre terraforming, cuisine, pêche et décoration de son île. Le titre se rapproche aussi d’un Minecraft, autre jeu dont la popularité n’est plus à démontrer. Ajoutez à ça un soupçon de viralité sur Internet, et vous obtenez une recette dont le succès n’est, finalement, pas si surprenant.