Pokémon Vents et Vagues, vers la nouvelle génération en 2027

Que d’attentes pour ce Pokémon Direct des 30 ans ! Évidemment, c’est avec l’espoir de voir un coup d’oeil de la prochaine génération que les fans de la licence étaient face à leurs écrans, et ça n’a pas loupé : Game Freak a présenté Pokémon Vents et Vagues, les premiers jeux principaux prévus pour la Nintendo Switch 2.

C’est, comme d’habitude, c’est en fin de Direct que l’annonce a été faite, à travers une bande-annonce mettant en valeur les environnements de la nouvelle région. Pokémon Vents et Vagues se dérouleront sur une région insulaire, donnant sens au titre.

Pokémon Vents et Vagues, voguer à travers les îles

La bande-annonce s’est voulue chiche en information, se contentant de traverser plusieurs tableaux présentant la nouvelle région, permettant d’apercevoir des créatures faisant leur retour dans cette dixième génération.

Les trois nouveaux starters ont également été présentés : en guise de premier compagnon, nous aurons le choix entre Broussatif, un poussin de feuilles, Caloulou, un chiot de flammes ou Ogeko, un lézard aquatique. Des starters mignons, qui semblent toutefois peut-être revisiter d’anciens concepts avec une nouvelle philosophie de design…

Ils ne sont pas les uniques nouveaux représentants de cette nouvelle génération, puisque les deux Pikachu introduisant la bande-annonce, Tornachu et Pikaflo joueront également un rôle au sein des jeux.

On sait déjà que ce jeu sera (encore) un monde ouvert, qui nous invitera à voguer entre différentes îles, pour découvrir différents écosystèmes exclusifs, soulignant l’harmonie entre les humains, les Pokémon et la nature.

On sent que l’objectif était de mettre toute l’attention du spectateur sur les visuels du jeu et pour cause : c’est l’un des plus gros enjeux de la franchise pour les années à venir : est-ce que Pokémon sera capable de proposer des jeux à la hauteur de ses ambitions ?

Dans ces quelques images, c’est plutôt réussi. Les tableaux du jeu présentent une richesse qui est vue pour la première fois dans un jeu principal de la licence, avec une attention particulière à l’intégration des créatures en leur sein.

L’ère Nintendo Switch 2, enfin un moyen de rattraper les erreurs passées ?

Il est clair qu’avec l’arrivée de la Switch, les fans de la licence ont été malmenés. Des jeux mal finis, aux textures baveuses, aux environnements semblant ne pas avoir de réelle direction. Des jeux qui ont globalement été décevants, malgré quelques soubresauts de Game Freak sur la série des Légendes Pokémon.

Avec cette dixième génération et l’ouverture d’un nouveau chapitre sur Nintendo Switch 2 plus globalement, Game Freak se doit de prouver aux fans de la licence que Pokémon peut être à la hauteur de sa réputation.

C’est bien tôt pour se prononcer sur la direction que prendra la licence. Toutefois, il est clair que ces premières images semblent montrer une volonté d’aller dans la bonne direction.

Avec une sortie prévue en 2027, en tous cas, Game Freak semble choisir de donner au jeu plus de temps, avec cinq ans d’écart entre Pokémon Ecarlate et Violet et Pokémon Vents et Vagues. Maintenant, à voir si ces belles impressions données par la bande-annonce se confirmeront d’ici la sortie.