Pokémon TCG Pocket va mettre la neuvième génération à l’honneur

Réglé comme du papier à musique, DeNa officialise le nouveau booster qui viendra clôturer le mois de février de Pokémon TCG Pocket. Après l’imposante extension B2, Parade Onirique, composée d’un seul booster de 155 cartes, on repart sur une plus petite extension qui mettra la neuvième et dernière génération à l’honneur : Les Merveilles de Paldea.

Encore du renfort dans la team Psy

Alors que l’extension Parade Onirique a déjà fortement renforcé les decks Psy (notamment grâce à la redoutable Méga-Gardevoir-ex et à la carte Dresseur Dianthéa qui permet de soigner 90 dégâts), ce type voit une autre carte intéressante débarquer : Malvalame.

Pour 3 Énergies, Malvalame infligera 70 dégâts. Jusqu’ici, rien d’impressionnant. Sauf que face à un Pokémon-ex, son attaque doublera de puissance pour atteindre 140 dégâts ! De quoi faire de lourds dommages sur le Pokémon principal adverse, et à moindre coût pour votre équipe puisque Malvalame n’est pas un Pokémon-ex (et ne concède donc qu’un seul point en cas de K.O.). Sa mécanique rappelle fortement celle du Miascarade arrivé dans l’extension Réjouissances Rayonnantes, qui tapait également plus fort face aux Pokémon-ex (passant de 60 à 130 dégâts).

Miascarade arrive en version ex

Puisque ce booster met à l’honneur la région de Paldea, il n’est pas surprenant de retrouver Miascarade, mais cette fois-ci dans une version Miascarade-ex.

Doté de 160 PV, il possède deux attaques :

Magie Florale (1 Énergie) : Cette attaque vous laisse choisir un emplacement sur le terrain adverse (que ce soit le poste Actif ou un emplacement sur le Banc). À la fin du prochain tour de votre adversaire, le Pokémon situé sur cet emplacement subira 70 dégâts. Cette attaque « à retardement » mettra une pression psychologique sur l’adversaire, le forçant probablement à revoir sa stratégie et effectuer des actions différentes de ce qu’il avait prévu.

Lance-Soleil (2 Énergies) : Une attaque plus classique infligeant 80 dégâts.

Gromago, l’autre vedette

L’autre Pokémon mis en évidence dans ce trailer n’est autre que Gromago-ex, le 1000ème Pokémon du Pokédex. Son attaque infligera 40 dégâts à un Pokémon adverse au hasard pour chaque Énergie attachée à Gromago.

L’effet rappelle l’attaque Draco-Météore de Dracolosse (qui, pour 4 Énergies, tapait 4 fois 50 dégâts), à une différence non négligeable : l’attaque de Gromago est utilisable dès la première Énergie attachée et permet de cumuler les dégâts sans aucune limite théorique !

Nouveaux Stades et Dresseurs au programme

Enfin, de nouvelles cartes Supporter et de nouveaux Stades font leur apparition pour enrichir cette mécanique récemment introduite dans Pokémon TCG Pocket. Le trailer dévoile notamment le Stade Mesaledo (la ville principale de Pokémon Écarlate et Violet), qui permettra à chaque joueur de lancer une pièce durant son tour. En cas de face, le joueur aura la possibilité de piocher un Pokémon supplémentaire.

L’extension B2a Les Merveilles de Paldea sortira le jeudi 26 février prochain.