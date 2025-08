Pokémon TCG Pocket prend la défense de ses illustrateurs

En début de semaine, Pokémon TCG Pocket a traversé une jolie zone de turbulences. En amont du lancement de sa dixième extension, Sagesse entre Ciel et Mer, officiellement disponible depuis jeudi, certaines cartes avaient été teasées sur les réseaux sociaux, comme c’est le cas pour chaque nouveau set. Parmi elles, deux des cartes les plus importantes, les légendaires Ho-Oh EX et Lugia EX. Mais, alors que ces annonces étaient sensées appâter les joueurs, elles ont surtout créé la polémique. Des spécialistes de la licence se sont en effet rapidement rendu compte que les visuels des deux cartes étaient beaucoup trop proches de ceux de fan-art non-officiels pour que ce soit le fruit du hasard.

Ni-une, ni-deux, les équipes derrière Pokémon TCG Pocket ont rapidement réagi, en supprimant les visuels des cartes Ho-Oh et Lugia, au profit d’un message « nouvelle illustration à venir ». À l’heure actuelle, aucune plainte ne semble avoir été déposée par les artistes indépendants à l’origine des visuels originaux, mais l’entreprise a au moins rapidement pris le taureau par les cornes.

Malgré tout, la polémique a continué à enfler, prenant une dimension supérieure et disproportionnée sur les réseaux sociaux, comme c’est malheureusement souvent le cas. De nombreux fans ont allégrement insulté les illustrateurs de Pokémon TCG Pocket, allant parfois même jusqu’à des menaces. Ce matin, les dirigeants ont dû prendre la plume sur X pour répondre.

« Après la polémique autour des cartes Ho-Oh Ex et Lugia Ex, des critiques se sont élevées sur internet contre les illustrateurs. Les erreurs qu’ils ont commises ne sont pas de leur fait et sont dues aux équipes de production de la Pokémon Company et Creatures Inc., qui leur ont apporté un matériel non adapté comme base de travail. Nous en assumons l’entière responsabilité » Compte X de Pokémon TCG Pocket.

L’entreprise se place donc en bouclier, avec un communiqué dont il sera difficile de savoir s’il dit la vérité ou non mais qui a au moins le mérite de défendre ses employés sur ce dossier. À première vue, il s’agirait plus d’une erreur dans le process de création qu’une véritable volonté de nuire aux artistes originaux. Malgré tout, le communiqué ne peut faire oublier le fait qu’il existe forcément quelqu’un au sein de l’entreprise qui s’est délibérément servi d’artworks d’artistes indépendants sans leur accord à un moment donné.

Cela fait tâche pour un studio de cette taille, mais il y a fort à parier que cela ne se reproduira plus et que les contrôles seront renforcés. Récemment, Bungie avait également du faire face aux même types de critiques pour un usage d’œuvres sans accord de l’artiste dans la bêta de Marathon. Pour Pokémon, un premier impair dans un parcours qui continue d’attirer des millions de joueurs au quotidien. Pour Marathon, un de plus dans un parcours qui s’apparente déjà à un chemin de croix.