Scopely (Monopoly GO!) s’offre le catalogue gaming de Niantic, dont Pokémon GO

Coup de tonnerre dans l’industrie du jeu vidéo mobile. Il y a quelques semaines, on évoquait dans nos colonnes la possible vente de la division gaming de Niantic (Pokémon GO, Monster Hunter Now…) à Savvy Game, une multinationale saoudienne. Il semblerait que les investisseurs du Golfe aient bien été au bout de leurs ambitions. On vient en effet d’apprendre que Scopely, société californienne derrière l’énorme Monopoly GO! venait d’acquérir le catalogue de jeux de Niantic pour la modique somme de 3,5 milliards de dollars. Scopely avait justement été acquis par Savvy Games en juillet 2023 pour quelques cinq milliards de dollars.

Avec ce deal, ce ne sont rien de moins que deux des plus gros jeux mobiles de ces dernières années qui se retrouvent sous le même pavillon. Scopely était déjà un géant, il vient de passer dans une autre catégorie, celle des mastodontes du marché. Du côté de Niantic, on a d’ores et déjà annoncé que l’intégralité de l’activité se concentrerait désormais sur le développement de son IA dans le domaine des données géospatiales, sous une toute nouvelle bannière, Niantic Spatial Inc. Fini le jeu vidéo.

Selon les premiers détails révélés, Kei Kawai et Ed Wu, les deux têtes pensantes de Niantic ainsi que toutes leurs équipes, continueront de travailler sur les projets en cours sous les couleurs de Scopely. Le savoir-faire qui a fait le renommée du studio depuis Ingress ne devrait donc pas disparaitre avec le rachat. Pas de licenciements prévus après un aussi gros investissement ? On en rêve, et on espère que la promesse sera tenue sur le long-terme.

Comme c’est souvent le cas quelques heures après un deal, les deux partis se sont congratulés, estimant à coup de langue de bois et de clichés que tout le monde en sortira gagnant et que tout sera fait pour que les fans restent au coeur des expériences.

« Ce partenariat nous donne l’assurance que nos jeux auront maintenant le support nécessaire pour devenir quasi-éternels et profiter aux futures générations. Les joueurs peuvent être sûrs que les jeux, services et applications qu’ils aiment profiteront de l’investissement de Scopely (…). » Communiqué de Niantic

Seul le temps nous donnera des réponses, et le passé nous a appris à ne pas trop se fier à de telles déclarations. Maintenant, Scopely est attendu au tournant. Un simple petit tour dans les commentaires sur X suffit pour se rendre compte que c’est un tout autre son de cloche qui ressort du côté des fans, notamment ceux de Pokémon GO.

Avec Monopoly GO! et ses quelques huit millions de joueurs quotidiens, Scopely a créé un phénomène. Mais beaucoup craignent déjà que Pokémon GO se rapproche du modèle économique de son ex-concurrent, se muant petit à petit en un pay-to-win encore moins équilibré. Une critique plutôt cocasse quand on connait le système de jeu de Pokémon GO (notamment en fonction de votre lieu de vie). Certains utilisateurs sont tellement pessimistes qu’ils évoquent déjà l’idée de quitter le jeu avant même de voir ce qu’il en sera fait.

On en apprendra forcément un peu plus dans les prochaines semaines, mais comme nous vous le disions en introduction, en rachetant la branche gaming de Niantic, Scopely a frappé très fort, et vient de placer l’Arabie Saoudite au sommet du jeu mobile. Au point d’écraser presque totalement la concurrence ?