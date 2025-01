Rendez-vous à Paris pour le Pokémon GO Fest 2025

La force de la Pokémon Company, c’est de ne jamais se faire oublier. Il se passe rarement plus de quelques semaines entre deux annonces, et les projets s’enchainent toujours à vitesse grand V, pour le meilleur, et parfois pour le pire. Alors que le TCG Pokémon se prépare déjà à accueillir une nouvelle salve de cartes et la tant attendue fonctionnalité d’échange, c’est au tour de Pokémon GO de se rappeller à notre bon souvenir. Et cocorico, pour la première fois, la version européenne du Pokémon Go Fest 2025 se tiendra à Paris. Pour les fans asiatiques, rendez-vous à Osaka, tandis que Jersey City accueillera la version nord-américaine.

Chaque année, le festival est l’occasion pour les fans du jeu mobile de Niantic de se donner rendez-vous le temps d’un weekend marqué du sceau des petites créatures. Même si le programme des festivités n’a pas encore été dévoilé, on peut une nouvelle fois s’attendre à ce que les petits plats soient mis dans les grands. Apparition de Pokémons rares, marchandising dédié à l’événement, quizz géants et raids, tout est généralement fait pour le bonheur des joueurs. Nous ne sommes pas non plus à l’abri que des activités annexes liées à Pokémon TCG Pocket voire au prochain jeu vidéo Pokémon sur Switch soient également de la partie.

Notez bien la date, le festival aura lieu du 13 au 15 juin prochain, dans un lieu encore tenu secret. Comme c’était le cas l’an dernier pour l’événement de Madrid, une billetterie devrait prochainement ouvrir pour permettre aux plus grands fans de disposer de fonctionnalités supplémentaires le jour J. Pour les autres, pas d’inquiétude, l’accès à la majorité des activités sera normalement gratuite, à moins que l’appât du gain n’ait définitivement gagné la Pokémon Company.

Si les amateurs de Pokémon Go sauront sans aucun doute profiter du moment, d’un point de vue économique, la tenue d’un tel événement est également une aubaine pour la ville de Paris. Le festival attire chaque année plusieurs milliers de personnes pour un véritable pèlerinage vidéoludique. À la clé, des hôtels remplis, tout comme les lieux touristiques des environs. À titre d’exemple, en 2023, près de cinquante mille dresseurs avaient fait le déplacement à Londres, avec plus de vingt millions d’euros de recettes nettes communes partagées pour la capitale anglaise, ses commerçants et bien évidemment Niantic.

Michael Steranka, directeur de Pokémon GO Live Game chez Niantic a beau mettre en avant depuis plusieurs années que » le profit financier réel pour la ville hôte n’est qu’une cerise sur le gâteau à côté de la joie de voir se rassembler la communauté », difficile de croire que des capitales comme Berlin, Madrid, Paris ou Londres ne se portent candidat que par amour pour Pokémon Go.

Malgré tout, nous ne pouvons que tirer un grand coup de chapeau à Niantic pour le travail réalisé pour sa communauté. Le Pokémon Go Fest 2025 en sera le point d’orgue, mais voir un jeu vidéo quel qu’il soit faire se déplacer les foules après huit ans d’exploitation, cela force le respect. Un conseil, réservez rapidement votre hébergement.