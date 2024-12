Palworld modifie sa mécanique d’invocation : coup de pression de Nintendo ?

Cela fait maintenant quelques semaines que Nintendo a décidé d’attaquer Pocketpair en justice. Palworld n’avait laissé personne indifférent à sa sortie : beaucoup accusaient le titre de plagier Pokémon, tant les ressemblances entre les créatures étaient évidentes. Il aura fallu plusieurs mois pour que Nintendo riposte, non pas en attaquant son concurrent sur la propriété intellectuelle comme on aurait pu s’y attendre, mais plutôt en invoquant des brevets portant sur le gameplay. Dans une nouvelle mise à jour, Palworld modifie sa mécanique d’invocation, qui est maintenant bien différente de ce qui se fait dans les jeux Pokémon.

Pocketpair vient en effet de sortir un tout petit patch, qui ne modifie que la façon de faire apparaître les créatures capturées. La version 0.3.11 retire donc la possibilité de lancer ses Sphères de Pal pour invoquer ses monstres, comme on le ferait avec les célèbres Pokéballs. Désormais, les créatures apparaissent directement à côté du joueur qui a une Sphère de Pal à la main. Un changement qui aurait pu passer inaperçu, s’il ne semblait pas répondre à l’un des fameux brevets déposés par Nintendo. L’un d’entre eux vise en effet la capture ou l’invocation d’un personnage en lançant un objet.

Si Pocketpair n’a pas communiqué sur les raisons de cette modification, les joueurs ne sont pas dupes. Les réactions sous l’annonce officielle sur Steam sont unanimes : les joueurs de Palworld ont bien compris que la mise à jour était une réaction aux menaces de Nintendo et acceptent tout à fait ce changement. Malgré les similarités avec Pokémon dans le design des créatures, beaucoup apprécient Palworld pour ce qu’il est et encouragent Pocketpair dans la bataille juridique qui va l’opposer à Nintendo, qu’on sait intransigeant quand il s’agit de protéger ses licences.

Nintendo réclame en effet une amende de dix millions de yens (soit plus de soixante mille euros) et une interdiction de Palworld à la commercialisation. De son côté, Pocketpair a promis de se défendre et dénonce un dépôt abusif de brevets. Malgré cette pression, le studio continue de développer son jeu, avec une grosse mise à jour prévue pour décembre qui ajoutera une nouvelle île, une collaboration avec Terraria en 2025, et une présence aux Game Awards promise sur les réseaux sociaux.