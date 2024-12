Pokémon et Aardman s’associent – Modelez les tous ?

Sur consoles, Pokémon traverse une petite zone de turbulences. Entre les nombreux bugs, les graphismes datés et les nouvelles générations de créatures moins attachantes, les jeux sont loins des standards de qualités attendus pour de telles productions. Malgré de bonnes ventes, la Pokémon Company a même décidé de prendre plus de temps que d’habitude pour sortir son prochain opus, attendu courant 2025.

Mais la force de la marque depuis 1996, c’est de ne jamais se faire oublier. Outre les jeux vidéos, les petites créatures se sont développées dans de nombreux autres univers, avec pour dernière itération le phénomène Pokémon TCG Pocket. Aujourd’hui, on vient d’apprendre qu’un projet de collaboration de grande ampleur entre Pokémon et le studio Aardman devrait voir le jour en 2027.

Pour rappel, le studio britannique s’est fait une spécialité dans les films d’animation en stop-motion. On leur doit notamment les magnifiques Wallace et Gromit, mais aussi Chicken Run ou Shaun le Mouton, tous devenus des classique du genre. Pour l’instant, on n’en sait pas plus sur la nature de la collaboration entre les univers, mais les deux partis semblent fiers et impatients de se lancer.

« Le studio Aardman est passé maître dans son domaine, et c’est vraiment un partenariat de rêve pour la Pokémon Company. Ce sur quoi nous sommes déjà en train de travailler promet déjà de très belles surprises à tous les fans de Pokémon. » Taito Okiura (Pokémon Company) « C’est un véritable honneur pour nous de se retrouver associés à l’univers des pokémons. Nous sommes impatients de pouvoir donner vie d’une toute nouvelle manière à tous ces personnages. » Sean Clarke, directeur de Aardman

S’agira-t-il d’une série animée, d’un long-métrage ou d’un nouveau type de jeu vidéo ? Seul l’avenir nous le dira, mais une chose semble certaine, c’est que la pâte à modeler sera de la partie. Impossible de s’attacher les services des maîtres du genre sans en profiter. Pokémon avait déjà fait un tour dans le stop motion avec sa série La Réceptionniste Pokémon sur Netflix. Sortie fin 2023, l’accueil était resté très mitigé.

Dans leurs communiqués respectifs, les deux nouveaux partenaires parlent d’ores et déjà d’un « projet spécial ». 2027, cela laisse le temps de voir venir, et il est même rare que la firme nipponne communique aussi tôt sur ses projets. D’autant plus que le Pokémon Day, célébré chaque année le 27 février n’est pas si loin et aurait été l’occasion rêvée. Il sera peut-être l’occasion d’en apprendre un peu plus sur la nature de ce partenariat plutôt intriguant.