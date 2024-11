Depuis plusieurs semaines, Nintendo enchaine les annonces. On a ainsi eu droit au radio réveil musical Alarmo, à une nouvelle fonctionnalité encore secrète pour le Nintendo Switch Online, le tout entrecoupé de promotions pour Mario et Luigi: L’épopée Fraternelle ou Super Mario Party Jamboree. Mais jusqu’à cette semaine, toujours rien d’officiel concernant celle que tout le monde ou presque nomme pour le moment la Switch 2.

Mais la firme nippone s’est enfin exprimée sur le sujet, confirmant certaines rumeurs récentes. On vient d’apprendre de source officielle que la future console de Nintendo sera rétrocompatible avec les jeux Switch. Dans le même post sur X, on apprend également que le Nintendo Switch Online sera disponible sur la nouvelle machine. De là à valider le nom de Switch 2 ?

L’annonce intervient le lendemain de l’annonce des résultats trimestriel de la la firme, décevants, et marqués par une chute du nombre de ventes de Nintendo Switch dans le monde. Après sept ans d’exploitation, il y a quand même pire. Surtout, comme souvent avec Nintendo, tout semble parfaitement calculé. Annoncer une nouvelle console pile au moment où la précédente montre ses premiers signes de faiblesse, c’est encore une fois un coup de maître, et une génération de consoles parfaitement maitrisée.

L’attente peut monter tranquillement, et Nintendo peut donc commencer à distiller les informations, à commencer par cette rétrocompatibilité. Et soyons honnête, s’il s’agit d’une très bonne nouvelle pour les joueurs, ne nous y trompons pas, c’est une information finalement minime. Presque une fausse nouvelle, parfaitement saupoudrée pour faire patienter les joueurs et leur donner une première bonne impression sur la machine.

Car finalement, à l’heure de la dématérialisation, ne pas disposer de la rétrocompatibilité sur la génération précédente aurait été une erreur monumentale, quasi impensable. Beaucoup de joueurs disposent d’une ludothèque exclusivement numérique, et c’est une bonne chose de leur laisser la « propriété » de leurs achats et la possibilité d’en jouir quelques années de plus.

Mais quand on y réfléchit bien, sorti d’un noyau dur de joueurs encore capable d’apprécier et de pratiquer le rétro-gaming, très peu devraient finalement utiliser cette capacité de la « Switch 2 » à sa sortie. Pourquoi ? Car ce que veulent les casual gamers (et le terme n’a ici rien de péjoratif), c’est d’abord profiter des nouveautés, des grosses licences Nintendo et également de la puissance d’une nouvelle machine. Surtout, avec près de cent cinquante millions de Switch vendues dans le monde, il y a fort à parier que beaucoup d’acheteurs de la nouvelle console disposeront déjà d’une Nintendo Switch à la maison et auront déjà profité des jeux auxquels ils voulaient jouer.

Vous l’aurez compris, Nintendo soigne sa communication en annonçant une bien belle nouvelle, mais une nouvelle convenue et loin de révolutionner le monde des consoles. La future machine devrait normalement être annoncée avant le mois de mars prochain, et cette annonce est le premier signe que le compte à rebours est enfin lancé.