Nintendo accélère dans sa chasse au piratage

Est-ce dû à l’approche de la Switch 2 ? Ou au fait que, vendant un peu moins de consoles ces derniers mois, Nintendo veut pouvoir compter sur les ventes de jeux pour garder un bilan financier solide ? Toujours est-il que Big N a aujourd’hui passablement renforcé ses actions contre le piratage.

On sait que la firme japonaise n’a jamais vu l’utilisation de ses propriétés intellectuelles en dehors de son propre business d’un très bon œil. C’est ce qui l’a gardé longtemps loin du marché des jeux mobiles, ne souhaitant pas sous-traiter ses personnages emblématiques, mais aussi ce qui l’a poussé en 2018 à faire fermer (entre-autre) EmuParadise, l’un des grands sites de téléchargement de ROMs.

Si les services juridiques de Nintendo sont assez régulièrement occupés (voire encore très récemment les actions intentées contre le développeur de Palworld), ils semblent se concentrer plus précisément depuis un moment sur le piratage. La marque a ainsi fait supprimer l’émulateur Yuzu au printemps dernier, et la semaine dernière, c’est l’autre émulateur populaire, Ryujinx, qui a (probablement) dû faire face aux pressions du japonais. Les développeurs du projet, après avoir supprimé la page GitHub qui proposait RyuJinx au téléchargement, ont indiqué avoir reçu une « proposition » de Nintendo pour y mettre fin.

Proposition commerciale, qui visait à « acheter » la suppression du programme ? Ou proposition de ne pas attaquer en justice si l’émulateur disparaissait des réseaux ? L’histoire ne le dit pas encore… Et à peine cette information relayée, une autre nous parvient : le procès d’un « moddeur » de Switch se prépare en ce moment.

C’est Torrent Freak qui rapporte l’affaire, alors que le moddeur vient de répondre à la plainte de Nintendo, essentiellement en niant la plupart des accusations. La cible de Nintendo est le site Modded Hardware, et celui qui le gère en la personne de Ryan Daly.

Modded Hadware propose des services de modification de consoles permettant de lire des jeux piratés grâce à des puces custom, mais aussi des cartes SD « spéciales » permettant de lancer des jeux téléchargées en dehors des circuits Nintendo (et donc 99% du temps illégalement). On comprend très bien l’envie de Nintendo de faire fermer un tel site… Une plainte a ainsi été déposée contre Ryan Daly en juin dernier, après que des demandes de Nintendo de faire disparaître le site sont restées lettre morte.

S’il tente de contrer certaines attaques de Nintendo en faisant appel au « fair use » (le droit de jouir de son matériel comme on l’entend, en gros), ou en pointant des copyrights qu’il juge « invalides », certaines des réponses lapidaires de Daly sont assez lunaires, se limitant parfois un un simple « denied » (« nié » ) (voir document légal ici, mis en ligne par Torrent Freak). Tout aussi lunaire est sa décision de se défendre lui-même, sans avocat, même s’il est encore possible qu’il soit représenté d’ici au procès lui-même.

On ne peut préjuger du résultat de la future décision de justice, même si on a quand même le sentiment qu’on ne reverra pas Modded Hardware, en ce moment hors-ligne, de si tôt. On regrette cependant que dans toutes ces affaires soient un peu mélangés le piratage, le vrai, qui vise à pouvoir acquérir des jeux sans les payer, le bricolage des homebrews, permettant de faire tourner notamment des émulateurs ou d’autres programmes que la Switch ne fait pas tourner nativement (et qui souvent font aussi avancer les technologies), et le rétrogaming, qui pour l’immense majorité du catalogue, n’est permis aujourd’hui presque uniquement grâce à des programmes amateurs, souvent dans des zones légales grises, et des ROMs certes illégales, mais dont les éditeurs ont laissé tomber la distribution.

Les fermetures exigées par Nintendo seraient plus entendables si lui-même n’avait pas fermé les stores Wii, 3DS et Wii U, faisant ainsi disparaître des centaines de titres qui ne sont plus disponibles de façon légale, poussant alors les joueurs au « piratage ».