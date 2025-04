Humble Bundle – Plus de dix millions d’euros redistribués en 2024

Il y a quinze ans, Humble Bundle voyait le jour. Et quel chemin parcouru depuis ! Si l’entreprise a depuis été rachetée par le groupe IGN en 2017, elle n’en a pas pour autant perdu sa raison d’être caritative, continuant à distribuer une belle partie de ses revenus au soutien de causes diverses et variées. Et comme chaque année, à l’heure du bilan, l’ensemble de la communauté peut être fière.

Pour l’année 2024, ce ne sont pas moins de 12,4 millions de dollars (environ onze millions d’euros) qui ont été collectés et redistribués grâce à l’oeuvre collective d’Humble Bundle, des éditeurs associés et bien évidemment des utilisateurs du service. Avec cet argent, ce ne sont pas moins de quatre-mille-cinq-cent oeuvres de charités qui ont été accompagnées l’année dernière, changeant la vie de milliers de personnes à travers le monde.

Que ce soit dans la protection de l’enfance, dans l’écologie, dans l’accès à la culture ou encore dans le médical, les chiffres sont éloquents et prouvent l’importance prise par le dispositif au fil des ans. Présentés dans une infographie dévoilée il y a quelques jours, on se rend un peu mieux compte du large spectre d’aides apportées par Humble Bundle.

Pour rappel, l’entreprise propose régulièrement à la vente des packs de jeux vidéo (mais pas que), à prix libre et pour une durée limitée. Pour chaque achat, le consommateur est mis au courant en toute transparence de l’association à laquelle il va apporter son soutien. Et parmi les nombreuses causes défendues, l’entreprise a notamment fait de l’avenir du jeu vidéo et l’égalité des chances ses chevaux de bataille.

Depuis quelques années, Humble Bundle supporte de nombreuses organisations dans le domaine, comme Girls Make Games, Xperience Studios ou The ESA Foundation. La première donne notamment l’opportunité à des jeunes filles et des femmes de pleinement atteindre leur potentiel via la création et le développement de jeux, alors que la seconde accompagne le développement de jeux indépendants tout en promouvant l’intégration de développeurs issus de minorités aux projets.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les centaines d’autres associations en lien avec Humble Bundle, n’hésitez pas à faire un tour sur le site officiel. Il n’est pas rare d’y trouver d’excellents jeux à des prix défiants toute concurrence, permettant de faire d’une pierre deux coups en alliant l’utile à l’agréable. Un peu comme les Restos du Coeur, on aimerait tant que l’entreprise n’ait plus de raisons d’exister. Malheureusement, au vu de la conjoncture actuelle, ce ne semble pas être pour demain. On souhaite donc à Humble Bundle de continuer son oeuvre, alors que juste à côté, le futur du studio cousin Humble Games est lui de plus en plus incertain.