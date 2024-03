SpeeDons 2024 – De plus en plus vite, de plus en plus haut

Nous en parlions encore récemment dans nos colonnes dans le cadre du Humble Bundle, mais la communauté du jeu vidéo vient une nouvelle fois de faire montre de sa capacité à se rassembler pour de nobles causes. La quatrième édition de l’événement caritatif SpeeDons vient de pulvériser son record de dons de l’année dernière: 2 066 663 d’euros récoltés en quatre jours au profit de Médecins du Monde.

À l’origine du projet en 2020, Xavier Dang, connu sous le pseudonyme de MisterMV est toujours là. Et derrière lui, des dizaines de streamers qui ont profité de la scène du Centre des Congrès de Lyon (exit Paris cette année) pour partager leurs talents manette en main, et placer le jeu vidéo au centre de l’événement.

Des dizaines d’heures de live, d’animations et bien évidemment de speedruns étaient au programme de ce marathon caritatif. Soixante-quinze heures durant, entre le 29 février et le 3 mars, ce ne sont pas moins de 92 streamers qui se sont relayés sur scène, sous les yeux d’un public acquis à leur cause, en présentiel à Lyon ou à distance sur Twitch.

SpeeDons 4ème édition. 2 066 663 € levés pour soigner l'injustice avec @MdM_France. Merci du fond du cœur pour votre temps et votre générosité. A l'année prochaine !#SpeeDons pic.twitter.com/uCPbD8H1cQ — SpeeDons (@SpeeDonsFR) March 3, 2024

Car depuis sa création en 2021, SpeeDons doit beaucoup à son partenariat privilégié avec la plateforme de streaming. Sans elle, l’évènement n’aurait certainement pas le même impact. Pour la petite histoire, à l’origine de sa création, l’association Médecins du Monde qui s’était mise en quête d’un partenaire capable d’organiser des événements ponctuels sur Twitch débouchant sur des levées de fonds. Et MisterMV était là. Qui aurait pu deviner l’ampleur qu’allait prendre l’initiative moins de cinq ans plus tard ?

Et côté jeux vidéo, que nous a donc réservé ce SpeeDons 2024 ? Les participants ont pu tenter d’établir des records de vitesse sur Stray, Rayman 2, Spyro, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, mais ils se sont également retrouvés autour de jeux tels que Prince of Persia 1 et 2, Baldur’s Gate 3, Super Metroïd, Dead Space, Halo Infinite, Ori ou encore Kingdom Hearts 2.

Au rayon des performances marquantes du weekend , il n’a fallu que trente-sept minutes à Gyoo pour terminer Baldur’s Gate 3, ou cinquante-huit minutes à Kemist pour venir à bout de Dark Souls III. Le speedrun est devenu un pan important du jeu vidéo moderne, une discipline à part entière. Qu’on aime ou qu’on aime pas, on ne peut que reconnaître le talent des pratiquants.

Et grâce à eux, au travail de MisterMV et aux milliers de généreux donateurs, le jeu vidéo a encore montré qu’il était capable de soulever des montagnes. Alors, rendez-vous en 2025 pour les trois millions ?