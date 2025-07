Subnautica 2 reporté – Krafton (PUBG) tire les ficelles par intérêt financier ?

Le lancement en accès anticipé de Subnautica 2 n’aura pas lieu cette année. L’éditeur Krafton (derrière PUBG ou plus récemment InZOI) évoque en effet une volonté de peaufiner l’expérience suite aux retours des premiers joueurs en phase de test, et a reporté la sortie à 2026.

On aurait pu y croire, et même applaudir cette envie de prendre son temps pour sortir un jeu à la hauteur des attentes, à contre-courant de ce qu’on s’attend à voir dans une industrie du jeu vidéo qui a tendance à sortir des jeux pas terminés pour les rentabiliser le plus rapidement possible. Mais une enquête publiée par Bloomberg révèle qu’en coulisse, le contexte est beaucoup plus tendu.

Une simple histoire d’argent ?

Selon cette enquête menée par Jason Schreier, le report intervient quelques mois avant une échéance clé pour Krafton : le versement d’un bonus de performance prévu dans le contrat d’acquisition signé en 2021. Une coquette somme de 250 millions de dollars qui devait revenir au studio Unknown World si certains objectifs de revenus étaient atteints d’ici la fin 2025. D’après des sources internes, repousser la sortie de Subnautica 2 rend désormais ces objectifs difficilement atteignable.

De son côté, l’éditeur sud-coréen assure que ce changement de date est motivé par une exigence de qualité, et non par une quelconque manœuvre financière. Dans sa dernière communication officielle, qui apparait directement en pop-up quand on visite le site de Krafton, il déclare que l’ancienne direction de Unknown World est à blâmer pour le retard pris sur le projet.

De son côté, Charlie Cleveland, fondateur du studio et directement visé par ces accusations de Krafton, affirme que Subnautica 2 était prêt pour une sortie anticipée, mais que la décision finale ne lui appartient plus, ayant été remplacé il y a quelques jours. Avec Max McGuire et Ted Gill, cette « ancienne direction » tant décriée par l’éditeur aurait prévu de partager la prime avec l’ensemble des développeurs travaillant sur le projet.

Krafton place ses pions sur l’échiquier ?

Steve Papoutsis, le nouveau PDG du studio parachuté là par Krafton il y a quelques jours à la place de Cleveland, McGuire et Gill, aurait quant à lui simplement botté en touche sur la question du bonus lors d’une réunion interne : soi-disant « pas au courant des termes du contrat », il a demandé « de la patience » et a ajouté que ce changement n’est, à sa connaissance, pas motivé par une question financière.

On comprend désormais mieux le pourquoi du comment de ce soudain changement d’organigramme chez Unknown World, qui avait déjà soulevé de nombreuses questions sur l’avenir de Subnautica 2 lors de son annonce surprise début juillet. Officiellement pour « écouter les fans qui attendent avec impatience la prochaine aventure Subnautica et afin de leur offrir la meilleure expérience possible », le communiqué de Krafton pouvait déjà laisser l’impression que quelque chose se tramait.

Aux dernière nouvelles, Charlie Cleveland, Max McGuire et Ted Gill ont engagé des poursuites envers Krafton. Nulle doute que nous ne sommes qu’au début d’un long feuilleton juridique… De son côté, Krafton a été contacté par Bloomberg mais n’a pas souhaité commenter l’enquête.

Enfin, dans une lettre adressée à la communauté, Unknown World se veut malgré tout rassurant : cette mésaventure n’entachera pas l’expérience de jeu, les équipes affirment leur soutien envers Steve Papoutsis dans sa prise de fonction, tout le monde reste mobilisé pour proposer aux fans de Subnautica 2 le meilleur jeu possible, et nous devrions bientôt avec des informations sur le calendrier à venir pour cette suite, avec une fenêtre de sortie pour l’accès anticipé. Un trailer de gameplay a même été publié pour l’occasion.