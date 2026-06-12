Dragon’s Dogma 2 : Dark Arisen – L’aventure continue

À l’instar de son prédécesseur sorti en 2013, Dragon’s Dogma 2 aura lui aussi droit à son extension Dark Arisen. Une annonce qui a été faite par Capcom au dernier Nintendo Direct, où l’éditeur en a également profité pour faire d’autres révélations en ce qui concerne des jeux tels que Devil May Cry 5 ou encore le prochain Onimusha. Comme Dragon’s Dogma 2, qui arrive le 9 octobre 2026, ils auront en effet le droit à leur portage sur la dernière de Nintendo.

Un aventure beaucoup plus grande ?

Sa révélation avait créé un petit événement au sein de la communauté, qui attendait depuis plusieurs années l’annonce d’un nouvel épisode pour la franchise. Ce dernier a bien eu lieu, paraissant ainsi en mars 2024. Et évidemment, les joueurs n’entendaient pas en rester là. Le premier avait eu droit à son extension, alors ce n’était que justice de voir un tel traitement vis-à-vis de sa suite.

La mention Dark Arisen renverra évidemment à la première itération sortie en 2013. Il y a comme un clin d’œil… et peut-être est-ce même un signe d’une certain intention : avec ce contenu, Capcom souhaiterait donc porter son second opus au même niveau que Dragon’s Dogma premier du nom en lui apportant un contenu tout aussi considérable afin de poursuivre l’aventure vers d’autres horizons, d’autres possibilités. Cependant, depuis le départ de son développeur phare, Hideaki Itsuno, il semble légitime de se demander si la qualité de contenu additionnel n’en sera pas impactée.

Toujours est-il que c’est dans cette volonté que l’on nous conduira dans la région du nord, Norgan. Notre Insurgé se retrouvera alors à coopérer avec un dénommé Eir pour toucher un objectif commun : dévoiler les secrets d’un dragon immortel déchu. Une quête qui, au fil de sa progression, permettra aux joueurs d’acquérir de nouvelles armes et de débloquer des compétences inédites.

Octobre se prépare cet été

Et, ce n’est pas tout, l’extension permettra l’ajout de 12 nouveaux donjons dont l’ensemble a été nommé « rites oubliés ». Ils se constitueront de défis à réaliser, qui, une fois passés et accomplis avec succès, offriront alors aux joueurs de l’équipement rare qui aura fait la gloire d’anciens insurgés. En outre, parmi les apports notables, de nouvelles options en lien avec l’édition de personnages feront également leur apparition.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen sera donc disponible à partir du 9 octobre prochain (sur tous les supports possibles), à la même date de l’arrivée du jeu sur Switch 2. En l’attendant, Capcom prépare sa venue avec l’apport de mises à jour. La première a déjà eu lieu le 9 juin dernier, introduisant avec elle la Transpierre Éternelle réutilisable et apportant quelques améliorations au gameplay.

Quant à la seconde, c’est fin août qu’elle apparaîtra. Elle se placera ainsi en continuité de la précédente en perfectionnant la première initiative visant à rehausser l’expérience de jeu et apportera aussi des améliorations au niveau de la fréquence d’images, tout en greffant de nouveaux emplacements de sauvegarde.