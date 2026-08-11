Marvel Rivals, le hero-shooter fer de lance de la stratégie Marvel

Marvel Rivals continue sa vie de jeu service après un début de saison 9 sous le signe de la renaissance. Quoi de plus à propos quand Apocalypse est au centre de l’intrigue ? La seconde partie de saison commencée vendredi dernier fait suite à une mise à jour qui ajoutait une tonne de nouvelles associations dont certaines n’attendaient plus que l’ajout d’un personnage pour être améliorées : The Hood. Mais les développeurs de NetEase n’en sont pas restés là et préparent d’autres surprises pour occuper les joueurs jusqu’à la rentrée.

Enfin un peu de méchanceté !

Parker Robins, alias The Hood, est le premier personnage latino a rejoindre le vaste casting de Marvel Rivals. L’ajout d’un baron du crime aux pouvoirs magiques tel que lui est un soulagement pour les joueurs qui critiquaient le manque de super-vilains parmi les choix disponibles.

C’est un avant-garde doté de pistolets dont la cadence de tir augmente à mesure qu’il touche ses ennemis. On remarque sa proximité avec la Sorcière Rouge ou Cloak and Dagger grâce à sa capacité à devenir invisible et à voler. La différence réside dans le fait qu’il inflige des dégâts aux adversaires une fois qu’il sort de cet état. Son attaque ultime lui fait prendre la forme d’un véritable « gun démon » le laissant statique mais lui octroyant une puissance de feu dévastatrice.

Pour ce qui est de la saison 10, les prochains héros destinés à rejoindre le jeu ne semblent pas avoir été teasés subtilement dans la dernière page de lore comme il en était coutume jusqu’à présent. Il tarde pour beaucoup d’en connaître plus sur le sort d’Apocalypse et sur l’identité de son assassin manieur de la Nécrolame.

Au centre de la communication transmedia Disney-Marvel

La saison 9.5 s’accompagne aussi de nouveaux événements et cosmétiques qui tournent autour du thème égyptien et estival. Tout un tas de contenus gratuits ou payant seront mis à disposition des joueurs.

De plus, on a appris qu’une collaboration avec X-Men 97, la série disponible sur Disney+, était prévue pour la fin du mois. Cependant, ni les visuels, ni les personnages concernés par ces nouveaux costumes n’ont encore été dévoilés. Ce genre d’initiative n’est pas nouvelle puisque des cosmétiques liés à des films (Spider-Man Brand New Day), séries live-action (Daredevil: Born Again) ou animées (Marvel Zombies) et même des jeux (Marvel Cosmic Invasion et Marvel’s Spider-Man) ont déjà été implémentés.

Marvel, et Disney derrière lui, considèrent le jeu comme assez populaire et fédérateur pour représenter un tremplin idéal pour leurs autres produits, que ce soit les films, jeux ou comics. Après tout, celui-ci est actuellement dans le top 10 des jeux les plus joués sur PS5 et comptabilise plus de 130 000 joueurs chaque jour sur Steam.

On rappelle que le Times Square de Marvel Rivals, le hub sans affrontements du jeu, sert de relais promotionnel des films et séries du MCU. C’est notamment là-bas que sont diffusés des extraits des épisodes encore inédits d’X-Men 97 dont la saison 2 prendra fin mercredi avec un affrontement explosif contre Apocalypse. À croire que NetEase a fait intentionnellement coïncider l’apparition du premier mutant dans le scénario de son jeu avec la sortie de la série…

Il y a donc de forte chance pour que ces pratiques soient vouées à perdurer voire à s’intensifier pour voir apparaître d’autres expériences collectives centrées sur les licences estampillées Marvel qui soient plus que de simples costumes. Ainsi, Marvel Rivals pourrait peu à peu devenir un petit Fortnite sous licence Disney.