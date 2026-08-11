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Marvel Rivals, le hero-shooter fer de lance de la stratégie Marvel

Marvel Rivals a débuté sa saison 9.5 accueillant The Hood et bien plus.

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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Marvel Rivals

marvel rivals jaquette

    • Développeur :

      NetEase

    • Genre : TPS
    • Date de sortie : 06/12/2024
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

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