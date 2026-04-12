Marvel Rivals profite de la promotion d’Avengers: Doomsday pour évoluer

2026 s’annonce comme un véritable tournant pour Marvel qui semble avoir perdu de sa superbe depuis quelques années. Puisque les films sont devenus le moteur de la marque, toutes les industries culturelles auxquelles la maison des idées fait partie participent au marketing d’Avengers: Doomsday. Marvel Rivals qui était le succès surprise de l’année dernière ne fait pas exception. Le jeu commence dès ce mois-ci à incarner un véritable fer de lance marketing pour préparer l’arrivée de Fatalis dans les salles obscures.

Introduction de nouveaux modes de jeu, une mise en avant de tous les films Avengers et évènements réguliers, dans une entrevue avec FRVR, Guangyun Chen, le creative director du jeu, a évoqué ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre pour l’année en cours.

Doomsday’s coming

L’ambition de l’équipe de développement n’est pas dissimulée : il s’agit de faire évoluer leur hero shooter 6vs6 pour qu’il devienne une « expérience Marvel animée complète ». Pour ce faire, ils vont s’atteler à diversifier le catalogue de modes de jeu déjà existant.

En plus du mode principal, du mode arcade et du mode 18vs18, de nouveaux modes PvP ou PvE seront ajoutés tout au long de l’année 2026. Cette initiative sera liée au « Path to Doomsday », véritable compte à rebours jusqu’à la sortie du film éponyme. Une fois tous les deux mois, en plus du traditionnel ajout d’un héros jouable et d’une map inédite, un mode de jeu inspiré d’un film Avengers sera introduit. Ainsi, dès le mois d’avril, les fans de Marvel Rivals pourront s’essayer à un mode 1vs6 où une personne incarnera Loki et devra affronter les autres joueurs en Avengers.

Si ces modes sont voués à persister tout au long de l’année, Netease a intérêt à avoir investi du temps de développement pour les peaufiner car jusqu’à présent, mis à part le mode principal et le très populaire mais temporaire mode zombie, toutes les tentatives de diversifier le gameplay n’ont pas abouti.

Quel avenir pour Marvel Rivals ?

On ne peut que saluer la prise de risque. Cependant, il est possible que le succés (ou l’échec) de la franchise au cinéma pourrait avoir un impact majeur sur le jeu. Netease nous avait déjà habitué aux collaborations avec le MCU au travers de cosmétiques correspondant aux films et séries (Fantastic Four, Thunderbolts, Daredevil…).

Ici, l’ambition est d’une tout autre envergure puisqu’il s’agit de la création d’un tout nouveau pan qui n’est pas sûr de s’attirer la sympathie des fans. En sachant que leurs plans pour Marvel Rivals sont déjà calibrés jusqu’en 2027, sûrement pour accompagner la sortie de Secret Wars, il sera dorénavant difficile pour eux de faire machine arrière.