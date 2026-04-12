tt

Marvel Rivals profite de la promotion d’Avengers: Doomsday pour évoluer

Le roster de Marvel Rivals ne cesse de s'agrandir

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Marvel Rivals

marvel rivals jaquette

    • Développeur :

      NetEase

    • Genre : TPS
    • Date de sortie : 06/12/2024
    PS5PCXbox SeriesSwitch 2Switch...

Test Life is Strange: Reunion – L’appel de la nostalgie

Test Origament – Pas de quoi se plier en quatre

Test Tom Clancy’s The Division Resurgence – La division se met les joueurs dans la poche