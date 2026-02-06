Overwatch – L’aveu d’un échec et une tentative de renaissance

Sorti en 2016, Overwatch a connu un succès planétaire : des millions de joueurs, une scène e-sport solide et un suivi régulier. Tout semblait réuni pour faire d’Overwatch un FPS majeur, capable de s’inscrire aux côtés de références comme Counter-Strike. En parallèle, Blizzard traversait toutefois une période bien plus compliquée. Entre des sorties vivement critiquées par le public comme Diablo Immortal, et de lourds problèmes de gestion interne ayant conduit à des procès et à de nombreux départs, l’avenir d’Overwatch s’est rapidement assombri.

Entre courts métrages, comics et lore abondant, Overwatch s’est rapidement imposé comme bien plus qu’un simple FPS, son univers se développant à chaque nouvelle sortie de contenu. Les fans se montraient donc enthousiastes à l’idée de le découvrir sous un autre angle. Mais entre les tensions internes chez Blizzard et la complexité de le mettre en place, le mode JcE très attendu a finalement été abandonné. Le projet a également été marqué par le départ de Jeff Kaplan, principal réalisateur du jeu. Overwatch 2 a ainsi déçu une grande partie des joueurs, notamment en raison du peu de nouveautés et de l’incohérence que représentait la sortie d’un second jeu sans son mode initialement attendu, le JcE.

Overwatch contre la griffe

C’est donc après de nombreux tumultes qu’Overwatch a peu à peu perdu de sa superbe. Malgré un succès toujours réel, les fans de la première heure ne s’y retrouvaient plus avec le second opus. Un retour du 6v6 a même été expérimenté par la suite, sans doute dans l’espoir de faire plaisir aux fans après son remplacement par le 5v5. Il était clair qu’un effort devait être fait pour reconquérir le public historique. Lors du dernier Overwatch Spotlight, Blizzard a surpris en retirant tout simplement le « 2 » du titre. Une décision qui sonne comme l’aveu définitif de l’échec d’Overwatch 2. En opérant ce retour en arrière, la firme semble vouloir renouer avec l’esprit et les fondations qui avaient fait le succès du premier épisode.

Dès le 10 février, les joueurs pourront découvrir cinq nouveaux personnages d’un seul coup. Anran est d’ores et déjà disponible à l’essai. Blizzard a également confirmé qu’une grande quantité de contenu est prévue tout au long de l’année 2026, avec cinq personnages supplémentaires qui arriveront progressivement au fil des saisons, ainsi que de nombreuses autres nouveautés comme la sortie du jeu sur Nintendo Switch 2 dès la seconde saison.

Les joueuses et les joueurs bénéficieront également d’un remaniement majeur de l’interface, avec des menus modernisés, une navigation plus fluide et un tout nouveau salon de personnages. Un événement inédit sera aussi de la partie, permettant de choisir entre Overwatch et La Griffe. Ces guerres de factions offriront la possibilité de débloquer diverses récompenses, via des missions qui s’apparentent davantage à des quêtes journalières qu’à un véritable contenu supplémentaire. Blizzard semble vouloir remonter la pente avec Overwatch, en espérant que tous ces ajouts permettront de recréer un nouvel engouement pour le jeu.