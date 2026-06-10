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Preview Outward 2 – L’âpreté d’un monde sans requiem

Preview du jeu Outward 2 (bêta)

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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Outward 2


    • Développeur :

      Nine Dots Studios

    • Genre : Action-RPG
    • Date de sortie : N/C
    PCPS5Switch 2SwitchXbox Series...

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