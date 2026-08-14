tt

Pour redevenir sain, le jeu vidéo doit mourir

Edito jeu vidéo doit mourir

Poulet

Gamer patenté, collectionneur compulsif, mangaphile à l'extrême, mon cœur se situe entre Akihabara et l'église du remède où je prie devant mes dieux : Miyamoto Shigeru et Miyazaki Hidetaka

guest

0 Commentaires

Test Marvel Tokon: Fighting Souls – Le retour du merveilleux frisson de l’arcade

Test Sovereign Tower – Souverain, bonne ou mauvaise situation ?

Test Beast of Reincarnation – Copier n’est pas comprendre

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026