Contre la fin du support physique, les joueurs appellent au boycott de PlayStation : une méthode efficace ?

Un mois après l’annonce de la fin du support physique chez PlayStation, les passionnés de jeux vidéo sont encore sous le choc. Face à ce virage forcé vers le tout-numérique, on voit apparaître des initiatives de joueurs et de collectifs essayant tant bien que mal d’organiser la riposte. « Does it play? » (connu pour vérifier si les disques restent jouables une fois hors-ligne) vient d’appeler à un boycott du 23 au 30 août. Cette initiative a-t-elle la moindre chance de faire trembler Sony ?

Total Eclipse of the PSN

Le cri de ralliement a été lancé sur X : fin août, ce sera la semaine du #PSBlackout. Les joueurs sont encouragés à éteindre leur console et à rester hors-ligne afin de toucher directement au porte-monnaie de Sony, tout en ayant un impact minimum sur les studios et les développeurs. En plus de la fin du support physique qui ne passe décidément pas, le collectif rappelle la fermeture de studios historique et l’abandon du PS VR2 pour souligner que la direction ignore les joueurs et n’est guidée que par ses objectifs financiers.

Aussi séduisante soit-elle, cette initiative risque tout de même d’avoir un impact très faible sur les chiffres de Sony. Ne pas se connecter pendant sept jours suffira-t-il à montrer à PlayStation de quel bois on se chauffe ? Si les joueurs reportent simplement leurs achats et leur temps de jeux sur les jours suivant, rien n’est moins sûr…

Rappelons que, malgré toute la bonne volonté des collectifs présents sur Internet, qui essaient de se battre à coups de pétitions, de boycott et d’appels ouverts au piratage, ils restent des minorités bruyantes dans une bulle de passionnés. Le joueur lambda, qui représente la majorité des ventes, ne se connecte pas sur X pour suivre l’actualité et ne va pas se priver de sa session de jeu du soir par militantisme.

L’histoire récente semble malheureusement montrer que ces actions sont rarement efficaces, au moins dans l’industrie du jeu vidéo. Hogwarth’s Legacy fut l’un des jeux les plus vendus de 2023 malgré les appels au boycott massifs sur les réseaux. Les titres estampillés EA ne sont pas en perte de vitesse alors qu’une partie des joueurs et influenceurs a déclaré publiquement se désolidariser de la firme depuis son rachat pour le fonds d’investissement saoudien.

Alors, quelles armes restent-elles vraiment aux joueurs ? Faut-il simplement subir ces arbitrages économiques, avec toutes les conséquences déjà exposées en long et en large depuis un mois ? Même des initiatives plus institutionnelles comme Stop Killing Games (avec plus d’un million de signatures) ne semblent pas suffisantes. Le réel bras de fer aura sans doute lieu lors de la sortie de la PlayStation 6.