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Contre la fin du support physique, les joueurs appellent au boycott de PlayStation : une méthode efficace ?

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broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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