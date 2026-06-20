tt

Stop Killing Games, une initiative impuissante face aux lobbies ?

Stop Killing Games subit un échec face à la Commission européenne, sûrement à cause des lobbies.

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

guest

0 Commentaires

Test Voidling Bound – Shooter génétiquement modifié

Test Gothic Remake – Retour dispensable du RPG culte

Test 007 First Light – Une pépite rien que pour vos yeux

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026