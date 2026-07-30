Double Fine retrouve sa liberté, et licencie un quart de ses effectifs

À peine trois semaines après avoir retrouvé son indépendance à la suite de la vaste restructuration menée par Xbox, Double Fine traverse déjà une nouvelle épreuve. En effet, le studio de Tim Schafer, à l’origine de la licence Psychonauts, de Brütal Legends ou encore Broken Age, a confirmé le licenciement de 23 employés, soit près d’un quart de son équipe. Une décision douloureuse, mais que le fondateur de la structure présente comme indispensable à sa survie. Au-delà de l’émotion sucsitée par ces départs, cette annonce rappelle surtout qu’en 2026, retrouver son indépendance ne signifie pas forcément retrouver une stabilité.

Le lourd prix de l’indépendance

Lorsque Xbox a annoncé se séparer de Double Fine au début du mois de juillet, beaucoup y ont vu une excellent nouvelle. Contrairement à d’autres studios durement touchés par les restructurations ces derniers mois, le créateur de Psychonauts 2 échappait à une fermeture pure et simple et retrouvait son autonomie, sept ans après son rachat en 2019.

Mais cette liberté retrouvée s’accompagne d’une réalité économique bien moins réjouissante. Désormais privé du soutien financier de Microsoft, Double Fine doit adapter sa structure à ses nouvelles capacités de production. Une transition qui s’est traduite par le licenciement de 23 salariés. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Tim Schafer n’a pas cherché à masquer la gravité de la solution :

« Seule la survie de notre studio nous aurait conduits à envisager une décision aussi douloureuse. »

Le fondateur insiste également sur le fait que cette décision ne répond pas à une logique de rentabilité à court terme, mais à une nécessité pour assurer l’avenir de sa structure :

« Notre retour au statut de studio indépendant implique d’adopter une taille que nous sommes capable de soutenir sur le long terme. »

Une précision loin d’être anodine. De fait, là où de nombreuses vagues de licenciements récentes ont concerné des groupes pourtant bénéficiaires, Double Fine assume ici une logique de survie. le studio préfère dès à présent réduire ses effectifs plutôt que compromettre sa capacité à poursuivre ses projets dans les années à venir.

Microsoft, de son côté, a salué le travail accompli par les équipes depuis leur intégration à Xbox, assurant rester fier des jeux développés par le studio et lui souhaiter le meilleur pour cette nouvelle étape. une réaction qui tranche avec la brutalité des restructurations intervenues quelques semaines plus tôt, mais qui ne change rien aux conséquences immédiates pour les salariés concernés.

Une indépendance sous pression

Le cas Double Fine illustre une réalité souvent éclipsée par les annonces de rachats ou séparation : l’indépendance à un coût. Si elle permet à un studio de retrouver sa liberté créative et son autonomie décisionnelle, elle implique également de renoncer à la sécurité financière offerte par un grand éditeur.

Ce constat est d’autant plus frappant que Double Fine n’a jamais bâti sa réputation sur la production de blockbusters. Depuis plus de vingt-cinq ans, le studio s’est imposé grâce à des projets atypiques, portés par une forte identité artistique et une volonté constante d’expérimenter. Une philosophie qui lui a valu une communauté fidèle, mais qui rend aussi son équilibre financier plus fragile qu’au sein de grands groupes capables d’absorber plusieurs échecs commerciaux.

Les propos de Tim Schafer témoignent d’ailleurs d’une communication particulièrement transparente. Là où les restructurations sont souvent justifiées par des formules convenues évoquant « une optimisation des ressources » ou un « recentrage stratégique », le fondateur reconnaît explicitement la dimension humaine de cette décision. Le communiqué souligne que le studio mettra tout en œuvre pour accompagner les employés concernés dans leur recherche d’un nouvel emploi, un engagement devenu malheureusement courant dans l’industrie, mais rarement formulé avec autant de franchise.

Pour autant, il serait prématuré d’y voir un échec. En réduisant aujourd’hui la taille de son équipe, Double Fine fait le pari de préserver ce qui constitue son identité : un studio capable de développer des jeux singuliers sans sacrifier sa liberté de création. Un pari risqué, mais assumé. Dans une industrie où les restructurations répondent trop souvent à des impératifs financiers éloignés des réalités de la création, Tim Schafer défend une idée plus simple : parfois, réduire la voilure est le seul moyen de continuer à naviguer.