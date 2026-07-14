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Les joueurs se mobilisent contre les licenciements chez Microsoft

Les joueurs se mobilisent contre Microsoft

Rob

Sans doute né 20 ans trop tard, grand amateur de RPG et fan de lore à ses heures perdues. Que demander de plus finalement ?

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