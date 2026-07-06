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Xbox entame son grand reset : 3 200 personnes licenciées, 5 studios remerciés

Asha Sharma annonce 3200 licenciements chez Xbox

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

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