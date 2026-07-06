Xbox entame son grand reset : 3 200 personnes licenciées, 5 studios remerciés

Le carnage attendu chez Microsoft a finalement bien eu lieu. Des semaines de rumeurs, de spéculations et d’âpres négociations en interne prennent fin avec un mail envoyé aux équipes de Xbox par la dirigeante Asha Sharma, intitulé « Resetting Xbox ». Et entre les lignes des termes managériaux, des « restructurations » et des « optimisations des marges », ce sont surtout 3 200 personnes qui sont licenciées, et cinq studios dont Xbox se sépare immédiatement.

« Je sais que c’est difficile »

Xbox se déleste donc de quatre studios (bientôt cinq, le cas d’Arkane Lyon étant encore flou). Officiellement, il ne s’agit pas de fermetures : Compulsion Games (South of Midnight) et Double Fine (Psychonauts) repartent de leur côté avec leurs licences, tandis que Ninja Theory (Hellblade) et Undead Labs (State of Decay 3) sont revendus à de nouveaux propriétaires.

L’objectif affiché est de leur redonner leur liberté, mais sans le filet de sécurité offert par Microsoft, la survie de ces structures s’annonce périlleuse. La direction de Compulsion Games a d’ailleurs communiqué en ce sens : « Notre priorité est de soutenir notre équipe dans cette période de transition ».

Dans son mail, Sharma explique que ces séparations prennent effet immédiatement, et que 1 600 personnes sont d’ores et déjà remerciées. Le tout en ajoutant qu’elle « sait que c’est difficile » et en justifiant cette décision : « Nous ne sommes pas le meilleur choix pour chaque type de studio ; au cours d’une année classique, nous perdions 64 centimes pour chaque dollar investi. »

En parallèle, on apprend que Mojang (Minecraft) et King (Candy Crush) ne dépendront plus de la branche Xbox Game Studios mais répondront à Sharma en personne ! Selon elle, ils ne sont plus de simples studios mais des « plateformes » à part entière qui brassent à elles seules la majorité des joueurs actifs. Xbox coupe donc les branches créatives jugées trop risquées et coûteuses, mais tient ses poules aux œufs d’or en laisse.

Rien ne va plus chez Xbox

C’est évidemment l’argument financier qui est mis en avant pour expliquer cette situation. « Il faut reset Xbox, » nous dit Sharma. On apprend en effet que Xbox fonctionne avec des marges trois à dix fois inférieures à celles de ses concurrents. Microsoft a misé sur le Game Pass et sur un « catalogue plus vaste » pour redresser la barre, mais Sharma admet que ces actions n’ont pas suffi. Le crise du hardware n’a pas non plus aidé à redresser la barre.

Le mail révèle également un fonctionnement interne délirant : dans certaines branches, le travail devait parfois traverser quatorze niveaux de hiérarchie avant d’être validé ! Le grand reset concerne aussi la structure même de l’entreprise, qui a prévu de limiter ces « couches de management » à cinq.

Pour clore son communiqué, Asha Sharma déploie toute la panoplie de la langue de bois corporate. Selon elle, ces coupes vont permettre de « préparer un avenir plus grand et plus créatif », avec un objectif pharaonique de « divertir plus d’un milliard de personnes par jour ». La dirigeante conclut même sur une note philosophique : « L’histoire est pleine d’entreprises qui confondent longévité et inévitabilité. Nous ne serons pas l’une d’entre elles ». De bien jolies formules alors que Xbox vient surtout de prouver que sa pérennité se paie au prix de milliers de personnes mises à la porte.