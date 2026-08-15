Les nuisances du marché gris remises en avant par les ventes de ReStory: Chill Electronics Repairs

ReStory: Chill Electronics Repairs est un cozy games dans lequel, comme son titre l’indique, il s’agit de remettre en état divers appareils électroniques. On démonte des consoles qui nous rappelleront « le bon vieux temps », on change les condensateurs qui ont gonflé, et cette bonne vieille machine repart comme neuve. On pense à Assemble With Care, l’un des jeux de lancement d’Apple Arcade.

Edité par tinyBuild, ReStory: Chill Electronics Repairs s’est écoulé à plus de 300 000 copies depuis sa sortie, le 6 aout dernier. Pas mal pour un jeu indé avec son positionnement ! Pas mal, mais il aurait pu faire encore mieux, car un certain nombre de copies ont en réalité été volées. Ou pour être plus rigoureux, contrefaites (le vol prive le propriétaire original de son bien, et, comme pour le « piratage », ce n’est pas le cas ici).

C’est ce qui se passe en effet avec les ventes réalisées sur les sites « alternatifs » de reventes de clés. Vous les connaissez, ils proposent des copies de jeux à des prix très inférieurs aux tarifs pratiqués dans les boutiques installées et reconnues comme Steam, GoG ou l’Epic Games Store. Or, les clés ainsi distribuées sont rarement acquises de manière tout à fait légitime par les sites en question.

Elles peuvent avoir été achetées à l’étranger, dans des pays où la valeur de la monnaie et le taux le TVA peuvent rendre les prix très inférieurs à ceux que l’on connait. Les sites peuvent ainsi revendre ces clés avec un certain bénéfice. Une autre méthode consiste envoyer des demandes en masse en se faisant passer pour des influenceurs et réclamer des clés pour faire un test du jeu. Les tests ne paraissent jamais et les clés ainsi obtenues finissent à la revente sur les marchés gris, qu’on appelle ainsi car ils ne sont ni tout à fait illégaux, ni tout à fait légaux…

Ce qui est arrivé à tinyBuild avec ReStory: Chill Electronics Repairs est peut-être moins créatif et beaucoup plus proche du vol : il semblerait qu’une personne en capacité de générer des clés aurait profité de sa situation pour en faire fuiter un certain nombre vers des revendeurs. C’est en tout cas ainsi que l’on comprend les propos de l’éditeur, relayés par Gamesradar.com : « Nous avons identifié la fuite et ne travailleront plus avec l’auteur à l’avenir ». tinyBuild a déjà fait révoquer plus de 600 clés ainsi revendues.

Il faut comprendre que quelle que soit la méthode avec laquelle le site « gris » récupère les clés qu’il revend, l’éditeur et/ou le studio ne récupère pas le moindre centime sur les ventes. C’est ainsi que, comme le préconise le développeur Dicehit Games, quitte à ne pas acheter un jeu sur une plateforme classique (et tout à fait légale), autant le pirater : de toute façon, l’éditeur et le studio toucheront la même commission, soit 0€, et au moins, de cette manière, l’écosystème de ces sites « gris » ne sera pas alimenté…

ReStory: Chill Electronics Repairs est lui déjà disponible, et bénéficie d’une remise temporaire pour célébrer sa sortie.