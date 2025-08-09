Test Tiny Bookshop – Une grande réussite pour une si petite boutique

L’été toque à la porte, la chaleur, la boisson fraîche et le petit livre dans lequel on s’engouffre pour oublier nos soucis. Neoludic Games l’a bien compris et tente de transcrire cet intérêt culturel commun à tant de personnes dans Tiny Bookshop, son premier jeu commercial indépendant déjà gagnant de multiples concours au fil de ses présentations.

Qu’attendons nous pour partir à l’aventure ?

(Test de Tiny Bookshop réalisé sur PC via une copie du jeu fournie par l’éditeur)

Tiny Bookshop Chapitre 1 – Sur la route du travail.

On se saisit de nos clés, on démarre le contact et on roule sans s’arrêter pour rejoindre Bouquainville. L’air marin et le soleil d’été nous frappe de plein fouet en ouvrant pour la première fois la roulotte en bois peinte.

Les premiers clients viennent timidement fouler les planches de cette nouvelle boutique ambulante et prennent un malin plaisir à chercher la petite perle rare.

La première cliente hausse le sourcil, se tourne vers nous et se présente prestement : elle s’appelle Tilde, ancienne libraire de la ville et détentrice de toutes les astuces et les ragots qui accompagneront nos premiers jours.

En posant valise à Bouquainville, on découvre que tenir une librairie d’occasion est plus difficile qu’imaginé. La matinée commence toujours, sous les conseils de Tilde, par une revue de presse du journal de la ville. Il n’est pas forcément très bien agencé, mais tout y est, de la météo aux petites annonces.

Il est temps, après avoir refait le stock, de se diriger vers l’emplacement parfait pour la journée, est-ce une journée à proposer des livres de voyage sur le port ou des classiques au café du coin ? Fait-il assez beau pour poser la caravane sur la plage ? N’oublions pas le marché le samedi ! Quel stock de livre vas-t-on emmener avec nous ? Tant de questions régies par tant de paramètres.

Tiny Bookshop Chapitre 2 – Et si on était fait pour ça ?

Une semaine passe et tout est déjà plus clair, en seulement quelques jours on apprend à répondre aux questions que se posent les futurs lecteurs. On y connait pas forcément tout, mais lire les résumés sur la quatrième de couverture peut parfois suffire…

Pas besoin d’être le plus grand des lecteur, les questions impromptues peuvent concerner le genre, la taille et même la popularité ou s’il fait partie d’une saga. Des Robots d’Asimov à la Tempête de Shakespeare, peut-être que vous aussi, vous croiserez une référence qui fait lever un rictus amusé.

Pour nous c’était « Bonne nuit Gorille » qui aide, petit, à passer de l’éveil enfantin aux bras de Morphée.

Au fil des saisons on parle et on vagabonde autour de la carriole, on s’entiche de nos clients les plus fidèles et on relève les défis de la petite Harper. On décore la boutique avec ce qu’on nous donne ou ce qu’on trouve au marché aux puces.

On repeint la caravane parce que, quand même, si le rouge et le noir collent à Stendhal alors nous lui laissons volontiers.

Pour ça, les habitants de la bourgade nous adorent, chacune des petites décorations qui ornent la boutique leur inspire des sentiments nouveaux, les poussant à farfouiller d’avantage pour trouver l’œuvre parfaite.

Tiny Bookshop Chapitre 3 – Le plus dur c’est de dire au revoir.

Les journées passent et se ressemblent, le temps suit son cours, le soleil se lève et se couche. La lumière du jour devient de plus en plus chaude et la douce mélodie émanant du poste de radio de la boutique est si calme que certains habitués reviennent uniquement pour en profiter pleinement.

Notre carnet de timbre se remplit après quelques années passées à Bouquainville, les intrigues se dénouent et il est temps de dire au revoir à cette charmante petite bourgade qui ne cesse pourtant de vivre dans son coin, toujours prête à nous accueillir à nouveau.

Bouquainville, vous n’en connaissez rien et pourtant vous vous sentez prêt à tout abandonner pour ouvrir votre petite boutique. Vous délierez petit à petit les intrigues qui parsèment cette bourgade en ayant pourtant la seule idée en tête de vendre des livres et de vous libérer l’esprit.

Engouffrez vous dans cette sympathique aventure que propose Neoludic Games, une aventure qui ne ressent pas le besoin d’aller chercher plus loin que ce qui suffit… et c’est tant mieux.