Paris accueillera les championnats du monde d’esports cet été

Depuis plusieurs années, l’Arabie saoudite investit massivement dans le jeu vidéo pour à la fois diversifier son économie, mais aussi user du levier du soft power que représentent le gaming et l’Esport, afin de donner au royaume une image un peu plus cool et tenter d’effacer l’image autoritaire qui lui colle à la peau. Certains penseront peut-être que pour corriger une image trop autoritaire, il faudrait simplement se montrer moins autoritaire, en arrêtant, par exemple, d’assassiner les journalistes ou de torturer les militantes pour les droits des femmes. Mais c’est une option que la monarchie n’a pas retenue.

Dans le cadre de ces investissements, l’Arabie Saoudite, par le biais du PIF (pas le chien, mais le Public Investment Fund) possède ainsi 8% des actions Nintendo, a injecté 1 milliard de dollars dans Embracer Group, a racheté SNK et Electronic Arts (via un montage financier auquel participe le gendre de Donald Trump, Jared Kushner – « que des numéros 10 dans ma team »), et organise depuis 2023 les EWC, pour Esports World Championship.

Mais cette année, la guerre menée par les États-Unis en Iran, et celle qu’a lancé Israël contre le Liban (enfin, contre le Hezbollah, officiellement, mais c’est bien les libanais qui reçoivent les rockets…) rendent la région particulièrement instable, poussant l’Arabie saoudite à délocaliser l’événement. C’est donc Paris qui a été choisi et qui accueillera cet été le plus gros événement mondial lié à l’Esport.

« À l’issue d’un processus d’évaluation approfondi et au regard du contexte régional actuel, l’Esports Foundation a décidé d’accélérer cette rotation internationale dès l’édition 2026. Nos fans sont au cœur de tout ce que nous faisons, et nous voulions vous offrir, ainsi qu’aux joueurs, aux Clubs et aux équipes, la clarté et la stabilité nécessaires pour planifier votre venue à l’événement et vos déplacements. » – communiqué publié sur le site officiel de l’EWC

La compétition est organisée autour de 25 titres, et devrait réunir 2000 joueurs.

Le lieu exact de la manifestation n’a pas encore été annoncé. Il est tout à fait probable que la manifestation se déroule sur plusieurs sites différents. Le championnat est en effet programmé sur 7 semaines, et mobiliser une arène permettant d’accueillir du public sur une si longue période peut s’avérer compliqué, si ce n’est impossible… Toujours est-il qu’à la fois l’Accor Arena, l’Adidas Arena et même les Arènes du Grand Paris Sud, où la Karmine Corp joue « à domicile », ne semblent pas être complètement bookés sur la période (on sait que les concerts indoor ne sont pas nombreux en été, où ce sont les festivals qui prennent le relai), et pourraient accueillir quelques gros matchs et/ou une soirée de clôture évènementielle.

Certains choisiront de ne pas soutenir l’initiative du fait de son organisateur, d’autres y verront occasion unique d’assister à un si gros évènement lié à l’Esport et au jeu vidéo. L’EWC 2026 à Paris se tiendra du 6 juillet au 23 aout 2026, le(s) lieu(x) exacts accueillant la manifestation et toutes les infos concernant la billetterie devraient être publiés d’ici quelques jours sur la page de l’événement.