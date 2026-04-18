Le ZQSD déployé sur les parties classées de League of Legends

Riot a tranché : il sera possible d’utiliser les déplacements au clavier en ZQSD sur League of Legends au cours des parties classées dès la prochaine mise à jour, qui verra le lancement de la deuxième saison compétitive de l’année. Après avoir été testé puis ajusté au cours d’une phase expérimentale, le mode est prêt à être déployé lors des parties compétitives.

Il s’agit de la dernière étape nécessaire à l’implémentation de ce nouveau mode de déplacement. Déjà disponible au cours des parties normales, les joueurs ont ainsi pu être rassurés quant aux avantages et inconvénients de cette méthode. Grâce à une attention toute particulière des développeurs sur l’équilibrage, les performances en jeu sont très similaires, avec un léger avantage pour le clavier qui s’explique par l’habitude des utilisateurs.

Pour rendre cette implémentation effective, les développeurs en ont revu plusieurs aspects. Les interactions avec les obstacles, notamment pour les joueurs de la jungle, ont été revues. Il en est de même pour les enchaînements d’attaques suite à une compétence. Enfin, puisque le ZQSD est avant tout une mise à jour liée à l’accessibilité, les développeurs en ont profité pour mettre en place une prise en charge des manettes à joystick.

Le ZQSD, un petit pas pour le MOBA, un grand pas pour League of Legends

Riot Games ne s’en cache pas et les développeurs le réaffirment dans l’annonce récente, l’implémentation du ZQSD est avant tout présente pour moderniser le jeu. Si, il y a seize ans, le clavier-souris était fondamental, c’est aujourd’hui plus communément le ZQSD qui est privilégié par l’industrie.

Moderniser les déplacements du jeu est alors vu comme un moyen de faire face à un soucis auquel Riot est confronté depuis plusieurs années. League of Legends a atteint un plateau au début des années 2020 avec 180 millions de joueurs, et est désormais en perte constante, avec une estimation à environs 120 millions de joueurs en moyenne en 2025.

Le ZQSD est fonctionnel, et facilite effectivement beaucoup de choses pour des nouveaux joueurs. Prise en main plus facile des personnages, des mécaniques plus simples, autant d’aspects du jeu qui sont désormais simplifiées. Toutefois, ce n’est qu’un pansement, et ce serait se méprendre que d’imaginer cela être suffisant.

Pour l’instant, il est trop tôt pour jauger l’effet du ZQSD sur le nombre de joueurs activement engagés sur League of Legends. Avec une implémentation limitée aux parties normales depuis Août, jusqu’à présent, c’était plus un test grandeur nature, afin de pouvoir faire les derniers ajustements nécessaires.

Toutefois, il est peu probable que ce nouveau mode soit déterminant de toutes manières : League of Legends se fait vieux, et en a tous les symptômes. Au-delà de la complexité stratégique du jeu, c’est surtout le nombre de personnages (172), ainsi que des visuels très vieillissants qui montrent l’âge du jeu. Si c’est, à n’en point douter, un énorme changement à l’échelle de League of Legends, qui aura fait couler beaucoup d’encre, il est certain que l’implémentation du ZQSD ne sera pas suffisant pour renouveler le public du jeu.

Le ZQSD sera alors chargé de combler l’un des symptômes, sans réellement guérir le mal dont souffre League of Legends à la racine. Toutefois, il est fort probable que les développeurs aient conscience de cette situation : avec League Next à l’horizon, on l’espère, pour l’année prochaine, l’implémentation du ZQSD ne devrait être qu’une des nombreuses mécaniques ajustées pour rendre League of Legends plus accueillant pour les jeunes joueurs de 2027.