League of Legends – BLG remporte le First Stand contre G2 Esport

Ce dimanche se jouait la finale du First Stand, première compétition internationale de League of Legends de l’année. L’Europe, représentée par G2 Esport (G2), affrontait la Chine, représentée par Bilibili Gaming (BLG), dans un match à l’issue incertaine au vu des états de forme des deux équipes. Toutefois, l’expérience et le jeu maîtrisé de BLG l’ont emporté, permettant à l’équipe chinoise de repartir avec le trophée sur un score de 3 – 1.

Le match en soi n’a pas été si disputé, finalement. Si G2 a pu montrer de belles choses, les individualités des joueurs n’ont pas pu briller de la même manière que par le passé, lors des quarts et demies finales. De leur côté, les joueurs de BLG sont arrivés bien préparés et ont su contrer toutes les stratégies mises en place par les européens, laissant leurs propres individualités briller et prendre le dessus au cours de la partie.

C’est particulièrement le cas du toplaner Chen « Bin » Ze-Bin, qui a offert une performance qui lui a valu le titre de MVP de la finale. Toutefois, il faut aussi reconnaître l’importance du jungler de l’équipe, Peng « Xun » Li-Xun, qui a été d’une régularité remarquable tout le long du tournoi et a joué un rôle important dans cette finale en dépassant son vis-à-vis.

BLG ramène (enfin) un trophée à la LPL

C’est un résultat absolument remarquable, puisque pour la première fois depuis trois ans, ce n’est pas une équipe coréenne qui rapporte le trophée à sa région, mais bien une équipe chinoise, qui provient d’une région qui n’avait pas touché la première place depuis trois ans. Un constat relativement alarmant, qui montre à quel point la LCK, ligue coréenne, est un réel rouleau compresseur.

C’est d’autant plus une belle victoire que BLG, généralement perçue comme l’une des grandes équipes de sa région avait passé une année difficile en 2025, peinant à trouver son équilibre. Bin avait alors été particulièrement pointé du doigt, puisque son jeu avait beaucoup perdu de sa superbe suite à sa défaite lors de la finale du Championnat du Monde 2024.

De manière générale, si on a souvent l’habitude de considérer Gen.G comme la meilleure équipe du monde, il est clair que cette année, c’est bien BLG qui devrait être en tête des classements. En plus des deux joueurs mentionnés, l’équipe a aligné cette année un roster très fort, notamment avec le retour de Park « Viper » Do-Hyeon, désormais double champion en titre du First Stand.

Cela dit, ce n’est pas à la Chine que l’on doit l’élimination de la Corée du Sud lors de ce First Stand, mais bien à nos joueurs européens. Si c’est BLG qui rapporte le trophée, G2, au cours de ce tournoi a su se révéler être une équipe redoutable, qui a sorti les jeunes joueurs de BFX puis le mastodonte Gen.G avec deux 3 – 0 cinglants.

Une performance qui, si elle ne dépasse pas la ligne d’arrivée, aura au moins le mérite de remettre quelque peu l’Europe sur les radars, avec un First Stand qui semble généralement être une compétition souriant aux Européens : l’année dernière, c’était la Karmine Corp qui atteignait la finale, s’inclinant sur un score similaire.

De manière générale, il est clair que la nouvelle forme du First Stand en fait une compétition bien plus riche. En plus des seules équipes d’Europe, d’Amérique du Nord, et de LCP, les ligues coréenne et chinoise, de par leur palmarès historique, ont pu faire venir au total quatre équipes (deux de LCK, deux de LPL). Le format, entièrement joué en BO5, est lui-aussi un moyen de hausser la compétitivité du tournoi, qui a mieux été reçu cette année.

Avec une prochaine échéance pensée pour le début de l’été avec le MSI, il faut espérer que G2 revienne fort de l’expérience acquise lors du First Stand : si l’on souhaite avoir une Europe réellement compétitive au meilleur niveau, il sera nécessaire que les meilleures équipes de la région s’entraînent ensemble afin d’avoir un haut de classement régional fort. Ce n’est que de cette manière que l’image de l’Europe comme une région à une seule équipe pourra être dissipée.