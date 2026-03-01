League of Legends – Gen.G reste champion en LCK

C’est avec bien peu de surprise que la finale de la LCK Cup s’est déroulée ce matin : Gen.G emporte (encore) un titre régional, infligeant un 3-0 sec à son adversaire avec un League of Legends très maîtrisé. Dans cette affaire, c’est peut-être l’opposant de Gen.G qui était inattendu : BNK FearX. Si l’équipe avait pu montrer de belles performances, c’est la première fois qu’elle se retrouvait en haut du tableau.

C’est une place en finale qui avait été obtenue avec la manière, puisque c’est en battant T1, équipe championne du monde en titre, puis Dplus KIA (anciennement Damwon Gaming) que FearX s’était qualifié. Cependant, les champions ont su prendre en compte les forces des challengers, concentrées autour de leur jeune AD Carry, Nam « Diable » Dae-Geun, leur empêchant de dérouler leur jeu.

Gen.G, encore et toujours le rouleau compresseur de la Corée du Sud

Encore une fois, Gen.G confirme sa place en haut des classements. La finale a été à l’image de la saison entière, avec un jeu très dominant. Deux cartes. C’est tout ce que Gen.G a perdu lors de l’intégralité de ce premier tournoi d’hiver, affichant une constance qui rappelle les meilleurs moments de l’équipe au printemps puis à l’été dernier.

Un enjeu d’importance, puisque cette année, Gen.G fait partie des structures qui ont choisi de faire confiance à leur équipe, en signant à nouveau les mêmes cinq joueurs. Ce choix s’inscrit dans une tendance générale, qui semble de plus en plus privilégier des projets d’équipe sur le long terme : BNK FearX est dans le même cas, en conservant le même cinq joueurs sur deux années.

L’arrivée de ces deux équipes au sommet n’est pas forcément non plus une surprise : en ne faisant pas de changement, les équipes ont évité une période un peu ingrate de l’année, où les joueurs doivent apprendre à se connaitre et s’entendre, adapter leurs habitudes pour ensuite trouver un style de jeu qui fonctionne.

C’était le cas de Gen.G en 2025, qui avait raté le coche pour le First Stand en s’inclinant face aux joueurs de HLE. Cette année, ce ne sera pas le cas : l’équipe que l’on voit déjà comme la meilleure au monde sera bien présente au premier rendez-vous international de l’année.

La nouveauté de cette année, et la bonne nouvelle pour les amateurs de beau jeu, c’est que le format du First Stand a changé. Ce seront deux équipes coréennes qui seront invitées. Nous retrouverons donc Gen.G et FearX dans cette première compétition internationale de l’année.

Ce seront deux équipes coréennes et chinoises, une équipe européenne, une équipe nord-américaine, une équipe sud-américaine et une équipe du Pacifique. Toutes les équipes ne sont pas encore connues, puisque des ligues régionales doivent encore se conclure dans la semaine, il reste évident que les joueurs de Gen.G seront les grands favoris du tournoi.

Sans compter l’avance bien connue des meilleures équipes coréennes sur le reste du monde, Gen.G a déjà démontré avoir une autre classe d’écart avec ces meilleures équipes de Corée. Non, le réel enjeu de Gen.G ne sera pas sur le début d’année : l’équipe qui domine la LCK depuis maintenant quatre ans a un objectif bien plus ambitieux, celui de pouvoir passer la ligne d’arrivée en Novembre, et empocher le titre le plus prestigieux de la ligue qui lui fait (encore et toujours) défaut.