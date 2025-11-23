tt

Le cas Gumayusi braque les projecteurs sur le harcèlement dans l’esport

Gumayusi, FMVP des Worlds, quitte T1

DracoSH

Née quelque part à Hoenn, je voyage maintenant crayon à la main à travers les univers de Teyvat à la Cité du Crépuscule en passant par le royaume des Dragons, pour découvrir le plus d'histoires possibles !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Call of Duty: Black Ops 7 – La déchéance de la saga

Test Demonschool – L’école décomposée

Test Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau – Spin-off canon ?