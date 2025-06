League of Legends – Gen.G au sommet de la Corée, et du monde ?

De l’histoire de la LCK, aucune autre équipe n’aura su autant s’imposer que Generation Gaming. L’équipe coréenne de League of Legends vient de terminer sa saison sans avoir perdu une seule confrontation, un record dans cette ligue.

L’équipe composée de Kiin, Canyon, Chovy, Ruler et Duro en jeu, et KIM, Helper et Lyn au coaching staff, a écrasé tout le monde tout au fil de la saison. Celle-ci ne se déroulant qu’avec des affrontements en BO3, Gen.G n’aura concédé que 5 Nexus au fil de la saison face aux 36 que les joueurs seront parvenus à prendre pour terminer premier de la saison régulière. Ils peuvent également se vanter d’avoir su enchaîner 21 victoires d’affilée.

Pourtant, ils n’étaient pas favoris. T1, certainement l’équipe la plus forte et influente de Corée, est double championne du monde en titre, et HLE, qui s’est renforcée en récupérant en début d’année Zeus, toplaner double champion du monde en titre avec T1, était championne de LCK en titre en remportant le segment d’hiver.

Une seule autre équipe est parvenue à ce score, et il ne s’agit de nul autre que de T1, qui a terminé le Spring Split de 2022 en 18-0. Cependant, la performance de Gen.G reste supérieure. Si le nombre de matchs remportés est le même, le nombre de parties perdues est supérieur du côté de la prestation de T1, puisque l’équipe aura vu son Nexus exploser 7 fois. De plus, 2022 était une année grandement touchée par le COVID, ce qui aura obligé beaucoup d’équipes à jouer dans des conditions difficiles, notamment et justement Gen.G, qui aura enchaîné les changements de joueurs, voir même les changements de rôles, nivelant par le bas le niveau de la ligue cette année là.

Objectif MSI : une forme à confirmer à l’international

Avec cette première place en saison régulière, Gen.G est à la meilleure place pour la prochaine partie de la saison, une période transitoire nommée Road to MSI, qui permettra de déterminer quelles seront les 2 équipes de la ligue qui seront envoyées en tant que représentantes de la LCK à Vancouver pour le Mid-Season Invitational (MSI), la compétition internationale du segment de printemps. Ils y retrouveront 8 équipes d’autres ligues majeures.

Si leur place à cette compétition n’est pas encore garantie, le niveau actuel de Gen.G permet de se projeter dès maintenant vers cette compétition. Car si Gen.G a toujours été une équipe très dominante à domicile, elle est également connue pour ses résultats en dessous des attentes à l’international. En bientôt 7 ans de compétition sur League of Legends, cette équipe n’a remporté aucun championnat du monde, alors qu’ils sont habitués au haut du classement coréen depuis 5 ans. À titre de comparaison, T1 a remporté 5 fois les Worlds en 13 ans de compétition. Generation Gaming ne s’était d’ailleurs pas qualifié pour le First Stand, le tournoi international du précédent segment, et c’était HLE qui avait tenu le rôle de représentant coréen avec brio puisque l’équipe avait remporté la victoire face à la Karmine Corp.

Pourtant, tout n’est pas non plus gris à l’approche de ce MSI. Chovy, le midlaner de l’équipe, semble dans une forme olympique. Il a dominé tous ses adversaires au fil de la saison et a décroché 11 des 18 MVP accordés à un membre de son équipe pour chacune de leur victoire. Avec un tel palmarès dans certainement la ligue la plus compétitive de League of Legends, il est difficile de ne pas le considérer comme l’actuel meilleur joueur du monde. De plus, Gen.G a débloqué l’année dernière son compteur de victoires internationales, puisqu’elle est l’actuelle tenante du titre du MSI, qu’elle avait remporté face à BLG, une top équipe LPL, la ligue chinoise. L’enjeu sera donc de défendre son titre face au reste du monde.