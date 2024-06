League of Legends – Trois tournois majeurs pour 2025

L’année compétitive 2025 promet d’être chargée pour League of Legends. De gros changement ont été annoncés par les équipes de LoL Esport : il faut accommoder une troisième compétition internationale organisée par Riot dans le calendrier. Cette nouvelle compétition est prévue pour le début d’année, seule une équipe par région pourra s’y qualifier.

D’après les équipes de Riot, ce nouveau tournoi sera mis en place pour répondre à une demande du public qui souhaite voir plus de tournois internationaux se dérouler dans l’année. De plus, afin de créer plus de spectacle, le tournoi sera en mode fearless. Cela veut dire qu’au cours d’une partie en plusieurs manches, les champions utilisés lors des manches précédentes ne pourront plus être utilisés pour les suivantes.

Cependant, ce tournoi complique les choses pour la structure de l’année prochaine. Pour rappel, depuis 2015, Riot organise déjà deux tournois internationaux par an, le Mid-Season Invitational (MSI) à la moitié de l’année compétitive et le championnat du monde de fin de saison. Ces tournois sont prévus après les segments compétitifs de printemps et d’été, au cours duquel les équipes peuvent se qualifier. Ce nouveau tournoi international, qui sera le premier de l’année demande lui aussi une phase de qualification, c’est pourquoi toutes les régions s’aligneront sur un calendrier à trois segments en 2025.

Et c’est bien là que l’on peut commencer à s’inquiéter : seule une région fonctionne en trois segments actuellement, le LEC, et c’est très loin de faire l’unanimité. Le système mis en place privilégie les BO1 et ne permet pas aux équipes de faire beaucoup de parties en BO5 (trois manches gagnantes), pourtant le Saint Graal des formats compétitifs et celui pratiqué dans la plupart des tournois majeurs. Pire encore, la ligue américaine, qui s’était aussi essayé à un format en BO1, a finalement fait marche arrière pour son segment de printemps, en proposant une saison en BO3.

Ce n’est pas le seul problème. Nous l’avons bien vu lors du MSI cette année, la compétition impose un rythme extrêmement dur aux joueurs. Pour peu qu’ils se qualifient au plus haut niveau de chaque compétition, ils n’ont que peu de temps pour se reposer entre chaque segment. Pour peu que la structure à laquelle ils soient rattachés ait besoin de tourner quelques publicités, le rythme peut rapidement devenir intenable. Ce tournoi demandera d’autant plus d’implication que le mode fearless nécessitera encore plus de préparation de la part des joueurs, qui devront préparer encore plus d’outils pour préparer leurs parties.

Il est donc logique de s’inquiéter de l’arrivée de ce nouveau tournoi en 2025. 2024 est déjà très chargé en événements, d’autant plus que pour la première fois depuis 2013, un tournoi League of Legends est organisé sans Riot, celui de l’Esport World Cup. Dans le cas où il serait reconduit l’année prochaine, cela signifie que les équipes au plus haut niveau devront participer à quatre compétitions inter-régionales.

Enfin ce n’est pas juste le calendrier qui sera chamboulé : certaines régions risquent d’être fusionnées en 2025. C’est le cas pour les ligues d’Asie et du Pacifique ainsi que pour les ligues d’Amérique du Sud et d’Amérique du Nord. La question pratique se pose surtout sur la fusion des ligues américaines : le LCS, l’une des quatre ligues majeures avec la LCK, le LEC et la LPL, changera drastiquement.

Le plus gros chamboulement qui arrive avec cette fusion, c’est bien l’ouverture d’un slot de promotion/relégation au sein d’une ligue majeure. Cela fait depuis 2018 que le LCS était une ligue fermée. Contre une somme d’argent, les équipes de la ligue s’octroient une place permanente sans prendre en compte leur performance. Avec la mise en place d’une ligue panaméricaine, on parlerait désormais d’équipe de palier 1 et d’équipe de palier 2. Ce slot devrait permettre à une des équipes de palier 2 d’entrer dans la compétition avec des équipes de palier 1.

L’idée d’une ligue panaméricaine ne plait pas vraiment aux supporters : elle est vue comme un moyen de sauver les meubles pour la ligue d’Amérique du Nord. En effet, la ligue perd de plus en plus de prestige, à tel point que LoL Esport a du se résoudre en 2024 à fermer deux slots. Au contraire, la ligue brésilienne est particulièrement suivi, avec un public très investi et attaché à ses équipes. Le rassemblement des deux ligues permettrait alors de mettre un écran de fumée sur la popularité réelle des équipes du LCS.

En même temps, cela signifie donc que d’un point de vue économique, le fonctionnement des structures d’Amérique du Sud sera chamboulé, puisque les équipes seront en compétition direct avec les équipes d’Amérique du Nord qui disposent de bien plus de moyens.

Les choix de Riot ne sont pas fait pour la compétition ou le bien-être des joueurs. Ce sont des choix avant tout économiques : ces fusions permettent de réduire le nombre d’équipe tier 1 avec lesquelles Riot a un contrat moins avantageux. Tout comme le nouveau tournoi, il est également question d’audience et de public. Reste à espérer que le bien-être des joueurs, ceux qui font vivre la ligue, sera pris en compte dans le calendrier de l’année 2025.