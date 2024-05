League of Legends – GenG remporte le MSI 2024

Parfois, les tournois internationaux ne sont pas forcément représentatifs du niveau d’une équipe : un mauvais match, une difficulté à gérer le stress… autant de raisons qui peuvent causer la chute d’une équipe qui avait tout. GenG, et son joueur star Chovy, ne connaissent cette sensation que trop bien. Quel soulagement alors, pour cette structure qui domine sa région depuis des années, d’enfin franchir le pas : l’équipe GenG a été couronnée championne du Mid-Season Invitational (MSI) ce 19 mai à Chengdu, en Chine.

Plus exactement, l’équipe s’est imposée 3 à 1 contre les Chinois de Bilibili Gaming suite à une quatrième partie particulièrement difficile. Il s’agissait de la seconde confrontation entre les deux équipes, GenG l’avait emporté lors de la demi-finale avec les mêmes résultats.

Bilibili Gaming a pu remonter les marches après une finale des perdants très disputée contre les joueurs épuisés de T1. Une victoire qui importait beaucoup pour les fans sur place, puisqu’une finale jouée entre T1 et GenG aurait signifié que deux équipes coréennes se seraient disputées un trophée international sur le sol chinois.

Un scénario qui n’est pas sans rappeler les championnats du monde 2023, qui opposait une seule équipe coréenne à une compétition entièrement chinoise sur le sol coréen. Pourtant, cette fois-ci, les joueurs nationaux ont échoué à soutenir la fierté nationale. Une défaite particulièrement douloureuse pour la ligue chinoise : elle signe la fin d’une série de sept victoires de ses équipes.

La victoire de Chovy et de ses co-équipiers, bien qu’elle ait pu surprendre au vu du passif de GenG, était pourtant logique sur le papier : cette finale du MSI opposait les deux champions de leurs ligues domestiques respectives. La LCK ayant montré un meilleur niveau lors du segment de printemps, une victoire coréenne était alors facilement envisageable.

La victoire de GenG est d’autant plus éclatante que le MSI est devenu encore plus compétitif avec la nouvelle formule proposée par Riot. Avec la mise en place d’un tournoi en double élimination, les équipes ont plus de chances de se rattraper et de remonter au score. Cela signifie alors que les équipes arrivant en finale ont d’autant plus de mérite, puisqu’elles ont prévalu à deux reprises.

Cependant, ce format montre aussi ses faiblesses, dues à la manière dont le MSI est considéré. Etant un tournoi d’entre-saison, il est pensé pour être particulièrement court. Cependant, avec la double élimination, les équipes jouent plus : cela fait donc beaucoup de parties jouées en peu de temps.

G2 Esport, l’équipe ayant représenté l’Europe étant allée le plus loin dans le tournoi a notamment affirmé avoir joué plus de BO5 au cours de ce MSI qu’au cours des deux saisons de LEC. Face au succès de l’événement, il faut espérer que Riot fasse le choix d’allonger le tournoi.

Une idée qui semble difficilement réalisable : alors que les saisons régulières des différentes ligues régionales se profilent, le calendrier de Riot doit aussi faire de la place pour l’Esport World Cup d’Arabie Saoudite, où certaines équipes très connues seront de la compétition.

Pour l’instant, GenG aura un petit mois pour savourer sa victoire avant que la saison régulière ne reprenne. Ce sont les Européens du LEC qui vont ouvrir le bal le 8 juin. Ils seront suivis des Coréens de la LCK, le 12 juin, puis des Américains des LCS le 15 juin. Aucune date n’a encore été communiquée pour la ligue chinoise. Cette saison permettra la qualification des différentes équipes qui participeront au championnat du monde, qui se déroulera en Europe cette année.

Grâce à sa victoire, GenG y est déjà qualifié. Si l’équipe gagne son prochain tournoi régional, fort probable au vu de son palmarès, nous serons peut-être face à la première golden road de l’histoire de l’esport League of Legends. Pour compléter ce Grand Chelem, l’équipe doit faire une année parfaite, cela signifie remporter son segment de printemps, le MSI, son segment d’été et le championnat du monde.

Une montagne qui semble être à la portée de l’équipe coréenne, tout en restant difficile à gravir. S’il est certain que les équipes de la ligue chinoise voudront leur revanche, G2 Esport a également montré un visage très compétitif lors de ce MSI, l’Europe promet également être de la partie. Enfin, c’est le plus souvent lors des championnats du monde que T1, équipe championne en titre, montre ses plus belles performances. Un programme chargé en perspective donc…