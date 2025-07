Roblox – Le bac à sable s’ouvre à des licences célèbres (Like A Dragon, Squid Game…)

Alors que de nombreux studios et éditeurs galèrent lorsqu’il est question de développer le modèle économique de leur produit sur la durée, il en est qui au contraire semblent avoir tout compris. La Roblox Corporation est clairement de ceux là. Et alors que Roblox continue d’attirer de plus en plus de joueurs quotidiennement (avec également son lot de casseroles), voilà qu’une nouvelle idée vient de germer dans la tête des décideurs. Depuis le mercredi 16 juillet, la plate-forme de jeux vidéo a mis en ligne un nouvel outil permettant aux créateurs de jeux sur Roblox d’utiliser des licences célèbres dans leurs créations. Et honnêtement, difficile de ne pas imaginer un carton.

Pour rappel, Roblox permet depuis ses débuts en 2005 de jouer à des jeux développés par d’autres utilisateurs mais également de créer ses propres jeux, grâce à des outils de développement directement disponibles sur la plate-forme. Aujourd’hui, grâce à des partenariats qu’on imagine juteux, il est désormais possible d’utiliser des éléments des licences Like a Dragon (SEGA), Squid Game, Stranger Things (Netflix) mais aussi des films Divergente et Twilight (Lionsgate Studios). Et à n’en pas douter, d’autres licences devraient rapidement s’ajouter à la liste dans les mois à venir.

Mais attention, pas question que n’importe quel développeur Roblox en herbe puisse piocher sans vergogne dans le catalogue des licences et en faire tout et n’importe quoi. Pour obtenir le droit d’utiliser une licence partenaire, il faudra avoir fait ses preuves. En fait, il existera deux manières de faire partie des heureux élus. Soit les détenteurs des droits proposent d’apposer leur licence à des jeux déjà présents sur la plate-forme, proposant ainsi une sorte de sponsoring au créateur, soit ce sont les créateurs eux-mêmes qui pourront postuler et proposer leurs concepts aux représentants, qui accepteront ou non de partager les droits.

À première vue, le deal semble gagnant-gagnant-gagnant, même si seul le temps nous le dira. En s’ouvrant à l’écosystème Roblox, les éditeurs gagnent encore en visibilité et se réservent une jolie part du gâteau des revenus générés par les jeux utilisant leurs licences. Les développeurs Roblox, eux, se voient offrir une opportunité en or de créer des jeux « officiels » sous licence pouvant également être monétisés, sans avoir à négocier des mois durant. Enfin, la Roblox Corporation ouvre encore le champ des possibles de son bac à sable géant, avec un projet qui pourrait peut-être représenter l’avenir du jeu vidéo.

Une chose est sûre, depuis deux jours, les créateurs de contenus Roblox s’en donnent à coeur joie, et de nombreux extraits de jeux estampillés Like A Dragon ou Squid Game fleurissent sur le net. Alors, si tous les créateurs ne seront certainement pas élus, Roblox a encore déjà réussi une partie de sa mission: faire parler de lui.