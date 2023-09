Roblox – A l’assaut de la PlayStation

67 millions d’utilisateurs journaliers, 50 millions de jeux hébergés : ce sont les chiffres dont peut se targuer la plateforme Roblox, aujourd’hui disponible sur PC, Xbox et mobile. Chiffres qui pourraient bien continuer à grimper puisque, c’est désormais officiel, Roblox fera également son lancement sur PS4 et PS5 dès le mois d’octobre

Il s’agissait, avec la Switch, de l’angle mort de la plateforme. Il faut dire que son arrivée sur les différents supports s’est faite de manière progressive, puisqu’après un lancement sur PC en 2006, elle est arrivée sur iOS en 2012, sur Android en 2014 et finalement sur Xbox One et Xbox Series X/S en 2015. Cependant, concernant la PlayStation, c’était Sony qui s’était opposé à rendre Roblox disponible sur ses machines, redoutant son impact potentiellement néfaste sur le jeune public. La société japonaise semble, depuis, avoir révisé son avis.

Avec le portage sur PS4 et PS5, c’est à un vivier de 150 millions de consoles que Roblox deviendra accessible. On peut néanmoins se demander si la conquête de ce nouveau territoire aura vraiment un impact notable sur la fréquentation de la plateforme, puisqu’à ce jour près de 80% de son public s’y connecte via iOS ou Android, et seulement 3% par l’intermédiaire d’une console (le reste passant par ordinateur). Par ailleurs, il est probable que les détenteurs de consoles soient déjà équipés d’un mobile leur permettant d’y accéder.

Il faut aussi noter qu’environ deux tiers des utilisateurs de Roblox ont moins de 16 ans, tandis qu’une étude de 2021 montrait que c’est le groupe des 31-36 ans qui est majoritaire parmi les propriétaires de PS4 et PS5. A première vue, cela ne semble donc pas vraiment correspondre à son public cible. Néanmoins, il faut noter que Roblox a annoncé au mois de juin une nouvelle classification 17 ans et plus pour les contenus disponibles sur sa plateforme, leur permettant de comporter plus de violence, de l’humour grossier ou des thèmes tels que l’alcool (mais toujours pas de nudité).

Roblox, largement identifié comme une plateforme de jeux à destination des enfants et adolescents, entend ainsi attirer un public plus mature, et cette arrivée sur PlayStation pourrait bien l’aider dans cette entreprise. Sony, de son côté, a vraisemblablement ravalé ses craintes, estimant que le partenariat lui serait également bénéfique. Rendez-vous en octobre, donc, pour la concrétisation de cet accord.