Roblox – La bêta secoue le marché de la VR

Et si l’avenir vidéoludique de la VR venait de s’éclaircir ? Même s’il est bien entendu trop tôt pour le dire, c’est tout de même une bien belle nouvelle qui vient d’arriver. Une nouvelle en forme de chiffres, que seul un phénomène comme Roblox pouvait apporter. Cinq jours seulement après sa mise en service sur les casques Meta Quest 2 et Quest Pro, plus d’un million de personnes auraient déjà téléchargé la bêta du jeu.

Annoncé par le boss et fondateur de Roblox, David Baszucki, le chiffre est monumental pour une si petit période d’exploitation, encore plus lorsqu’on sait que le jeu cible plus précisément les jeunes entre 13 et 18 ans. Les adolescents et jeunes adultes prenant le contrôle des casques, peut-on rêver meilleur public du côté de chez Meta ?

Avec plus de vingt millions de casques vendus, la firme doit déjà se frotter les mains du partenariat avec la plateforme de jeux et il ne serait pas surprenant d’atteindre rapidement les dix millions de joueurs de Roblox en VR. D’autant plus que les premiers retours des joueurs sont très bons, comme un rêve qui se réalise pour eux d’accéder à des milliers de mondes en réalité virtuelle, et de pouvoir créer les leurs.

On sait depuis quelques semaines que les négociations ont repris entre Sony et Roblox pour que le jeu voie enfin le jour sur Playstation. Le carton semble déjà assuré en cas de sortie sur console, mais si le free-to-play venait à sortir sur PS VR2, pourrait-il devenir le déclencheur d’achat tant attendu ? Même si le casque ne serait finalement pas la catastrophe industrielle annoncée les premiers mois, Sony cherche toujours à le démocratiser, à rassembler autour d’un titre phare. Roblox a toutes les armes pour le devenir.

Avec Fornite et Minecraft, nous parlons tout de même là de l’un des jeux les plus joués au monde actuellement. Avec près de soixante millions d’utilisateurs quotidiens, le potentiel semble infini. Le concept même de Roblox, alliant expériences multijoueurs et développements de mini-jeux, parait taillé pour la réalité virtuelle. D’autant plus que l’entreprise Roblox a récemment annoncé qu’elle compte bien aller plus loin, à la recherche d’un nouveau public, plus adulte. Si la mayonnaise prend, on n’ose à peine imaginer les résultats que cela pourrait engendrer.

Affichés à 350 euros pour le Meta Quest 2 et 599 euros pour le PSVR2, les casques VR restent chers, bien au dessus du pouvoir d’achat d’un adolescent. Mais à quelques mois de la période des fêtes de fin d’année, il pourrait être malin de conclure un deal rapidement. C’est sans doute ce que cherche à faire Sony, pour que des milliers de PSVR2 supplémentaires fleurissent sous les sapins de décembre. Quant à Microsoft, qui a refusé la bataille de la réalité virtuelle sur cette génération de console, cela pourrait ressembler à une occasion manquée.