Roblox – Bientôt l’arrivée sur Playstation ?

Accrochez-vous bien à vos sièges, car les chiffres qui suivent peuvent donner le tournis. 67, 3 millions d’utilisateurs quotidiens en 2023, plus de 9,5 millions de développeurs pour 50 millions de jeu créés, et un chiffre d’affaire trimestriel estimé à plus de 200 millions de dollars cette année. Derrière ces chiffres affolants se cache l’un des phénomènes vidéoludiques des dernières années, Roblox. Et quand on sait que le jeu n’est pas disponible sur Playstation, imaginez l’ampleur du potentiel.

Lorsque le free-to-play est évoqué aujourd’hui par Jim Ryan, le boss de Playstation, on sent bien que quelques regrets d’avoir loupé le coche commencent à pointer le bout de leur nez. Mais en bon gestionnaire, l’homme connaît le marché et la porte semble être en train de s’ouvrir de nouveau.

« Durant les deux dernières années, nous avons changé notre politique et l’avons assoupli un peu. Nous avons été fermé pendant trop longtemps, et aujourd’hui, nous sommes de nouveau en contact avec des représentants de Roblox » Jim Ryan

C’est encore une fois durant l’audience entre la FTC et Microsoft, décidément riche en révélations, que des explications concernant l’absence de Roblox sur les consoles de Sony ont été données. Non, ce n’est pas une histoire de gros sous. Non, ce n’est pas une question d’exclusivité non plus. Sony aurait simplement coupé court aux négociations par peur des effets néfastes que Roblox pourrait avoir sur son jeune public.

Il est vrai que depuis son émergence, Roblox s’est plusieurs fois retrouvé sur le devant de la scène pour de mauvaises raisons. Jugé addictif, avec des achats intégrés trop facile d’accès et quelques contenus inappropriés, le jeu a été épinglé par des associations de parents pour un appâtage trop marqué du jeune public. D’autres comme Fortnite sont déjà passé à la caisse pour moins que ça. Quand on sait que plus de 65% des utilisateurs de Roblox ont moins de 16 ans, il parait en effet important de penser à leur sécurité.

Jim Ryan serait-il donc au fond un bon samaritain, prêt à tout pour protéger son prochain ? Car à l’entendre il y a deux ans, c’est pour le bien des plus jeunes que Playstation aurait fait le choix de couper court aux discussions. Roblox aurait-il tellement changé entre temps pour que le big boss commence petit à petit à revenir sur ses pas ? Hé bien pas vraiment. Il semblerait surtout qu’un deal Roblox/Playstation serait aujourd’hui bénéfique aux deux camps. Et cette fois-ci, c’est bien d’argent donc il est question.

Le free-to-play continue son expansion, et avancer main dans la main avec le géant japonais semble plus que jamais être la prochaine étape. D’autant qu’une catégorie de jeux réservée au joueurs de plus de 17 ans est en cours d’expérimentation, connexion sécurisée bien évidemment. Roblox veut encore grandir, et veut partir à la recherche d’un nouveau public.

Au vu des millions de PS4 et PS5 vendues dans le monde, difficile d’estimer l’influence que pourrait avoir la sortie du jeu sur les consoles Sony. Mais préparez-vous, car ça ne saurait tarder. L’année dernière, l’entreprise Roblox était déjà à la recherche d’un développeur avec de bonnes connaissances de l’infrastructure Playstation. Affaire à suivre.