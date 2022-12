Fortnite – Epic Games attaqué en justice pour addiction

La guerre morale contre les jeux vidéo est loin d’être terminé. S’il y a certains jeux qui sont plus pointés du doigt que d’autres, Fortnite sort définitivement du lot et est accusé par des parents de créer une dépendance à leurs enfants.

On se rappelle tous du « phénomène Fortnite » qui a kidnappé les enfants dans cet univers virtuel. Selon leurs parents, ils arrêtent de manger, de dormir et même de se doucher pour jouer au battle royal. Pire encore, ces derniers affirment qu’Epic Games a volontairement rendu son jeu addictif à des fins lucratives.

Le tribunal ne trouve aucune preuve pour ces accusations de jeu rendu délibérément addictif. Cependant, cela n’exclut pas la possibilité que le jeu soit réellement addictif et que les designers et éditeurs le sachent réellement. – Sylvain Lussier, juge de la Cour suprême canadienne

En décidant d’envoyer cette affaire au tribunal, un juge de la Cour suprême canadienne et les parents de ces enfants ravivent le débat stérile concernant l’impact des jeux vidéo. S’il n’est pas question ici de questionner le fait que l’addiction aux jeux vidéo existe et est bien reconnue par l’Organisation mondiale de la santé en 2018. Il s’agit surtout de ne pas faire des généralités et de reconnaître que les jeux vidéo ont également démontré plusieurs bienfaits.

Temps excessif, danger de la monnaie virtuelle, désintérêt pour la famille ou la scolarité… Tant d’éléments qui ont poussé ses parents à porter plainte contre Epic qui conteste avançant l’absence d’un réel rapport d’expertise sur les effets indésirables du jeu.

Nous avons l’un des meilleurs contrôles parentaux de notre industrie qui donne aux parents le pouvoir de superviser l’expérience numérique de leurs enfants. Ils peuvent recevoir des rapports de temps de jeu qui suivent les heures passées à jouer chaque semaine, et les achats en jeu nécessitent l’accord parental préalable. – Epic Games

Il y a quelques jours, le père de Fortnite annonçait d’ailleurs un système de comptes restreints permettant d’offrir la possibilité de jouer en ligne de façon plus sécurisée avec des fonctionnalités restreintes si l’enfant a moins de 13 ans. Cette démarche s’inscrit dans la volonté d’Epic Games de créer un metaverse pour les enfants.

Ce n’est pas la première fois que l’éditeur est ciblé par des parents pour Fortnite. En 2019, certains pointaient déjà du doigt les loot boxes et les microtransactions. Même si Epic Games semble vouloir rassurer les parents, l’addiction au contenu numérique comme les skins et les boîtes mystères restent des sujets important.