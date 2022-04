Sony – Un milliard chez Epic Games pour soutenir le métavers

Décidément, en 2022, Sony et Microsoft sortent le porte-monnaie, et c’est à celui qui aura le plus gros. Les deux géants n’ont pas fini de se tirer la bourre à coup de rachats de studios et de divers investissements. Suite au rachat de Bungie et, plus étonnant au vu de la politique de la présidente, celui de Haven, et la présentation de sa nouvelle formule Playstation Plus pour faire face au Game Pass de Microsoft, la société japonaise investit un milliard pour appuyer l’activité d’Epic Games.

On en entend beaucoup parler ces derniers temps avec, bien sûr, Fortnite mais également le moteur Unreal Engine, énormément convoité par les studios comme le polonais CD Projekt qui a annoncé un partenariat de plusieurs années pour le prochain The Witcher mais également pour que CD Projekt apporte son savoir-faire au papa de Fortnite pour adapter le moteur aux exigences du monde ouvert.

Sony vient donc clôturer une levée de fonds qui s’élève à deux milliards de dollars avec pour objectif de venir en appui sur la construction du métaverse. Ce financement très conséquent vient donc soutenir le partenariat annoncé la semaine dernière entre Epic Games et le géant de l’expérience ludique LEGO qui souhaite fonder un métavers à destination des enfants afin de fournir une expérience numérique immersive dite family-friendly.

» Nous sommes convaincus que l’expertise d’Epic, avec son puissant moteur de jeu, combiné aux technologies de Sony, accélérera nos divers efforts et permettra le développement de nouvelles expériences numériques, notamment pour les fans de sport, et de nos initiatives de production virtuelle. » – Kenichiro Yoshida, PDG de Sony Group.

Cet investissement est émis de l’entité globale, pas seulement de la division « Interactive Entertainment » dédiée à la marque Playstation. Cela traduit l’intérêt depuis quelques mois de la firme pour les expériences numériques intéractives. Il ne faut pas oublier que contrairement à la plupart des autres participants à la course au métavers, Sony a déjà une porte d’entrée dans cet univers en termes de matériel. Que ce soit avec l’actuel casque de réalité virtuelle PSVR, ou le futur PlayStation VR2 qui proposera des graphismes et des expériences de réalité virtuelle améliorées. Le casque, couplée au Unreal Engine pourrait donc très bien permettre de créer un univers virtuel.

Si Sony jette son dévolu sur Epic Games, ce n’est pas pour rien. Il y a quelques temps déjà et en conséquence de la crise sanitaire, la firme japonaise souhaitait développer des concerts digitaux grâce à la réalité virtuelle. Le papa de Fortnite connaît donc déjà très bien ce sujet avec ses multiples événements musicaux (Travis Scott par exemple) et une série baptisée « Onde sonore » qui propose des spectacles musicaux d’artistes du monde entier avec chacun sa propre expérience interactive. De plus, Fortnite, véritable poule aux œufs d’or du studio est un exemple parfait en termes d’engagement et de suivi.

Sony ne veut donc pas passer à côté d’un tel projet. Depuis quelques temps maintenant, l’entreprise place judicieusement ses billes et opte pour un investissement sur le long terme, dans le développement de nouveautés. Celui-ci sort donc de son schéma habituel, c’est-à-dire, ne pas prendre trop de risque dans le développement des jeux et rester dans ce qui marche en l’exploitant jusqu’à l’os à l’image de l’énorme campagne marketing qui accompagnait la sortie du second volet d’Horizon.

Le PDG et fondateur d’Epic Games, Tim Sweeny souligne que cet investissement massif « accélèrera le travail de construction du métavers et créera des espaces où les joueurs pourront s’amuser avec leurs amis, où les marques pourront créer des expériences créatives et immersives et où les créateurs pourront bâtir une communauté et prospérer ». Le trio veut donc tirer parti du développement du métavers pour mettre en avant leurs propres titres, mais aussi ceux de créateurs et de développeurs tiers.