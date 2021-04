Epic Games – Un milliard de dollars pour créer le Metaverse ?!

Vous avez peut-être lu ici ou là des news se faisant le relais d’un récent investissement de Sony dans Epic Games, sous-entendant plus ou moins un rapprochement ou un partenariat entre l’éditeur de Fortnite et PlayStation. Sans être entièrement erronées, ces infos passent à côté de ce qui se passe vraiment, et ce qui est littéralement complètement dingue. Le milliard de dollars que vient de lever Epic Games inclut bien 200 millions provenant de chez Sony, mais n’est pas à destination d’une éventuelle union des forces dans la guerre des consoles ou assimilés. Non, cet argent vient alimenter le budget d’un projet qui vise à construire le Metaverse !

Un projet complètement fou, qui sonne un peu comme de la science-fiction, et qui en est presque, puisque les technologies actuelles ne sont pas encore tout à fait prêtes à le supporter. Alors, qu’est-ce que c’est que le Metaverse ? Certains le voient comme l’héritier d’internet, d’autres comme son évolution naturelle, d’autres encore comme quelque chose de complètement différent. Mettons-nous dans la peau d’un Français moyen des années 70 ou 80 (ça marche aussi avec n’importe quelle nationalité), et essayons d’imaginer comment cette personne se représente internet. Eh bien, nous sommes exactement dans la même situation quant il s’agit de se représenter le Metaverse.

Alors Epic ne serait pas l’architecte de cet univers, simplement l’un des très nombreux ouvriers à travailler sur le chantier, aux côtés de nombreux autres acteurs. Cependant, à travers ses investissements et les déclarations de ses représentants, on voit que la société s’implique particulièrement dans le projet. Mais le Metaverse, c’est quoi ? Il s’agirait d’un ensemble d’expériences, d’univers, interconnectés, accessibles à tous et persistants. Si on imagine bien y accéder via un casque VR, comme dans le roman d’Ernest Cline Ready Player One, rien n’est très sûr de ce point de vue. Aujourd’hui, s’il est difficile de décrire le Metaverse, on peut le définir par un ensemble de conditions qu’il remplit :

Le Metaverse est persistant. Comme la plupart des univers MMORPG, qui continuent de vivre qu’on y soit ou pas, et comme le monde IRL, il n’y a pas de bouton Pause. L’environnement continue de vivre, qu’on le visite ou pas.

Le Metaverse est “live”. Les expériences qu’on y trouve n’attendent pas qu’on s’y rende pour démarrer (à la différences cette fois des “instances” d’un MMORPG), et ne sont pas copiées et multipliées pour des individus ou des groupes d’individus.

Le Metaverse est accessible à tout le monde en même temps. Il ne s’agit pas d’accéder à tel ou tel serveur, mais au Metaverse unique. Ce point, ainsi que le précédent, sont parmi les gros défis technologiques à relever. Permettre à des millions de personnes de se connecter au même endroit est aujourd’hui hors de notre portée.

Tout ce qu’on trouve dans le Metaverse est interopérable. Ainsi, si Los Santos existe dans le Metaverse, et si Rocket League y est aussi, il serait possible d’arpenter les rues de la ville de GTAV en buggy…

Le Metaverse n’est pas construit et géré par une entreprise-démiurge, mais par une multitude de sociétés et d’individus, à but lucratif, associatif, culturel, militant… Ou pour le fun !

Il existe déjà des bribes de Metaverse, ou en tout cas des expériences qui nous laissent entrevoir de quoi il pourrait s’agir. Dans Fortnite, par exemple, des personnages de Marvel et DC peuvent se rejoindre en un seul et même lieu, certains depuis leur Nintendo Switch, d’autres depuis leur PlayStation, pour assister à un concert de Travis Scott. Mais l’événement n’est pas live, et reste limité en nombre de participants. Ce sont de multiples copies de l’événement qui permettent à “tout le monde” d’y assister. Mais pas au même endroit, ni en même temps.

Quand je streame un jeu Sony PlayStation sur le YouTube de Google, ou le Twitch d’Amazon, où chacun peut m’envoyer un message, un cadeau numérique, voire de l’argent, on est aussi un peu dans un début d’interopérabilité qui fera le Metaverse. Mais on reste loin du compte.

Est-on dans la complète science-fiction ou aux prémices de la prochaine étape de la révolution numérique ? Tim Sweeney, boss d’Epic Games, qui déclare avoir commencé à envisager très sérieusement le Metaverse dès 2017, semble confiant (en même temps, il vient de réclamer un milliard de dollars…) :

“Nous avons compris que nous n’avions pas besoin de cette technologie complètement dingue, que nous avions déjà tout ce dont nous avions besoin. Ce qui nous empêche aujourd’hui d’en faire une réalité n’est pas plus gros que ça. Les développeurs savent la différence entre ce qui fait d’incroyables expériences sociales en ligne, la continuité de ces expériences, et la science-fiction.”

Alors, sommes-nous vraiment à “ça” (rapprocher le pouce et l’index à quelques millimètres l’un de l’autre en lisant cette phrase) de voir naître le Metaverse, ou ce dernier sera-t-il une réalité pour la génération suivante ? À moins que tout cela ne reste que le rêve de quelques savants fous next-gen ? Réponse dans quelques milliards de dollars… En attendant, et pour essayer de mieux comprendre l’idée, nous vous conseillons la lecture d’un ouvrage de science-fiction qui revient dans chaque article, dans chaque discussion autour du Metaverse : Snow Crash, de Neal Stephenson. Vous prendrez du même coup de l’avance sur l’adaptation qu’est en train de préparer HBO…