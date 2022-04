Epic Games x LEGO, miHoYo – La course au metaverse

Si dans notre quotidien, ce sont toujours les mêmes mots qui reviennent « guerre », « élections », dans l’industrie du jeu vidéo, certains termes reviennent très souvent également et suscitent souvent des interrogations voire des polémiques. Les NFT et le metaverse sont devenus des éléments si importants que les entreprises font la course pour le meilleur ou pour le pire (Ubisoft Quartz, par exemple…). Epic Games avait d’ailleurs lever un milliard de dollars avec un investissement de Sony pour construire le Metaverse. Cela semble devenir un peu plus concret chaque jour pour l’éditeur de Fortnite qui annonce un partenariat à long terme avec le groupe LEGO.

Cette association vise à fonder un metaverse « à destination des enfants » afin de fournir une expérience numérique immersive « family-friendly » pour que les enfants expriment toute leur créativité. Ce partenariat vient peser dans la balance puisqu’à elles deux, les entreprises ont construit de sacrés univers. En effet, Epic Games avec Fortnite ne cesse de développer des événements comme des concerts ou des collaborations fortes avec des célébrités et d’autres licences du paysage vidéoludique comme League of Legends.

Quant à LEGO, il ne faut pas sous-estimer ce géant de l’expérience ludique dans le domaine du loisir familiales. Nous connaissons tous les fameuses petites briques que l’on retrouve également avec de nombreuses licences comme Lego Super Mario et Lego Star Wars pour ne citer que celles-ci. L’entreprise possède également une solide présence dans le monde du jeu avec des collaborations avec des licences qui font parties de la pop-culture comme, récemment Lego Star Wars : La Saga Skywalker, Lego Harry Potter et bien d’autres encore. De plus, il faut garder en tête que d’un point de vue commercial, un monde virtuel est plus facile à contrôler que l’expérience de la vie réelle surtout au niveau de la collecte de données qui ne sont pas négligeables pour analyser les habitudes et les envies des plus jeunes.

Pour ce projet, les deux entreprises se sont mises d’accord sur le fait que ce metaverse doit être un endroit sûr en posant notamment ces trois principes fondamentaux :

Protéger le droit des enfants à jouer en toute sécurité

Protéger la vie privée des enfants en donnant la priorité à leur intérêt supérieur

Donner aux enfants et aux parents des outils qui permettent de contrôler leur expérience numérique

Si Niels B. Christiansen, PDG du groupe LEGO pense qu’il existe « un énorme potentiel » pour que les enfants développent des compétences telle que la créativité, la collaboration et la communication grâce à cette expérience numérique, nous pouvons tout de même soulever une réflexion autour des dérives que cet espace peut engendrer. Hélas, nous ne vivons pas dans le monde des Bisounours, et des individus malveillants pourraient se saisir de ce nouvel espace et perpétrer ce que l’on connaît déjà. Il sera donc intéressant de voir quelles actions les deux entreprises vont mettre en place pour garantir un environnement sain et sûr.

Ces actions peuvent notamment passer par la jeune société SuperAwesome acquis en 2020 par Epic Games et qui est spécialisée dans les plateformes qui touchent les plus jeunes et cela passe également par la publicité ciblée.

L’affaire reste à suivre, mais une chose est sûre, nous n’avons pas fini d’apprendre que de grandes entreprises se penchent sur le metaverse où chacune pourrait mettre en place leur propre politique notamment au niveau de la liberté d’expression et la liberté créative. C’est le cas notamment de miHoYo, le chinois derrière Genshin Impact qui souhaite offrir un lieu virtuel immersif autour de l’écosystème miHoYo.