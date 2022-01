LEGO Star Wars: La Saga Skywalker – Enfin une date mais à quel prix ?

Dans toute l’histoire de la pop culture, s’il y a bien une saga que l’on devait retenir, ça serait Star Wars. Et ça, Disney, depuis le rachat, l’a très bien compris. En s’emparant de cette véritable poule aux œufs d’or, le géant américain ne cesse depuis de développer tout un univers autour des films à travers des séries animées ou même des collaborations comme avec la célèbre firme danoise LEGO. Cette dernière a notamment pu faire de nombreux jeux dans des univers célèbres de la pop culture comme LEGO Marvel Super Héros ou encore LEGO : Harry Potter.

Annoncé pour la première fois pendant l’E3 de 2019 (jadis, donc…), le jeu LEGO Star Wars: La Saga Skywalker propose au joueur le loisir de jouer aux deux trilogies de la saga et de choisir par la même occasion de commencer par celle de son choix. Un projet ambitieux donc, dont Warner Bros. Games se vante à travers notamment de plus de 300 personnages jouables et 23 planètes à débloquer progressivement. La galaxie lointaine n’aura plus de secret pour vous grâce à une exploration et des quêtes annexes ainsi que des nouvelles mécaniques de combat et un système de couverture permettant d’étudier les ennemis pour faire mouche.

Si nous n’avions pour l’instant que l’indication « Printemps 2022 » comme date de sortie, la Warner Bros Game a communiqué une date plus précise ainsi qu’une vidéo de six minutes présentant davantage le gameplay du jeu. LEGO Star Wars: La Saga Skywalker sortirait donc le 5 avril 2022, en espérant qu’il n’y ait pas encore de reports.

Initialement prévu pour le printemps 2020, LEGO Star Wars: La Saga Skywalker a donc subi des reports que l’on pourrait mettre sur le coup de la crise sanitaire si nous n’avions pas les informations rapportées par le média Polygon. Les employés de Traveller’s Tales interrogés par le média témoignent d’une surcharge de travail couplée à une pression de livrer le jeu dans les délais, une ancienne employée explique qu’ils faisaient quasiment tout le temps des heures supplémentaires (traduction libre).

Il s’agit d’un chantage en douceur. Si les gens ne commencent pas à faire des heures supplémentaires, il va y avoir des problèmes.

Malheureusement, cette culture d’entreprise n’est pas nouvelle et le projet n’a fait que l’accentué davantage. Les employés expliquent que la décision de l’entreprise de sortir de nouveaux jeux LEGO chaque année était le résultat de la « crunch culture ». Mais, qu’est-ce que la crunch culture ? Il s’agit de forcer directement ou indirectement les développeurs à travailler sur un projet jusqu’à l’épuisement avec des heures supplémentaires qui ne sont évidemment pas payées pendant un temps toujours plus court. Tristement, c’est devenu quelque chose de très commun dans l’industrie du jeu vidéo en plus des affaires de harcèlement qui sont trop souvent au cœur de cette actualité.

En dépit des mauvaises conditions de travail que les employés derrière LEGO Star Wars: La Saga Skywalker ont subi, le jeu propose quand même au joueur de vivre une expérience au cœur d’une des sagas les plus populaires de la pop culture avec de l’action et toujours une dose d’amusement et d’humour comme les équipes du studio TT Games savent bien le faire. LEGO Star Wars: La Saga Skywalker est attendu pour le 5 avril 2022 sur PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One et Switch.